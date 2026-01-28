Bürgermeisterwahl in Andernach
Warum Amtsinhaber Claus Peitz es noch mal wissen will
Claus Peitz ist nach gut 15 Jahren als Andernacher Bürgermeister noch lange nicht amtsmüde. Bei der anstehenden Bürgermeisterwahl tritt er diesmal als unabhängiger Bewerber an.
Martina Koch

Er will Bürgermeister seiner Heimatstadt Andernach bleiben – das hatte Amtsinhaber Claus Peitz frühzeitig klargemacht. Doch die CDU hatte andere Pläne. Nun startet er als unabhängiger Kandidat in das Rennen um das Amt des Vize-Stadtchefs.

Er ist CDU-Mitglied und kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Andernach – aber nicht als Kandidat der CDU-Stadtratsfraktion: Bürgermeister Claus Peitz tritt am 25. Februar als unabhängiger Bewerber an. Früh hatte er, der das Amt seit mehr als 15 Jahren innehat, sich dafür entschieden, ein weiteres Mal seinen Hut in den Ring zu werfen.

