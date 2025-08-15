Vor gut zwei Monaten haben die Arbeiten an der neuen Mangal-Döner-Filiale in Andernach begonnen. Doch wann werden die Andernacher die ersten Döner der von Lukas Podolski mitgegründeten Kette probieren können? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Vor mehr als zwei Monaten machte ein Banner die Andernacher auf eine anstehende Neueröffnung in bester Lage auf dem Marktplatz aufmerksam: „Demnächst hier“ war darauf unter dem Logo von Mangal-Döner zu lesen, einer Fast-Food-Kette mit mehr als 50 Franchise-Filialen, die vom ehemaligen Fußballnationalspieler Lukas Podolski mitgegründet wurde. Seitdem warten insbesondere Jugendliche und erklärte Döner-Freunde ungeduldig darauf, dass der neue – und bisher erste – Fast-Food-Laden auf dem Andernacher Marktplatz seine Pforten öffnet.

Befeuert wurde die Ungeduld durch ein kurzes Video, das das Unternehmen Ende Juni in den sozialen Netzwerken verbreitete: „Wir öffnen sehr bald unsere erste Mangal-Döner-Filiale in Andernach“, hieß es unter dem Beitrag. Ein genaues Datum für die Neueröffnung wurde in dem Clip allerdings nicht genannt.

In den vergangenen beiden Monaten liefen in den Räumen, in denen zuvor ein mexikanisches Restaurant ansässig war, umfangreiche Umbauarbeiten. Diese neigen sich nun langsam dem Ende entgegen. Bereits vor wenigen Wochen wurde das Ankündigungsbanner über dem Ladenlokal abgenommen, stattdessen prangt jetzt das charakteristische, mit weißer Schrift auf schwarzem Grund gestaltete Ladenschild von Mangal-Döner über der Eingangstür.

Doch wann können die ersten Döner des neuen Anbieters auf dem Andernacher Marktplatz verzehrt werden? Ein genauer Termin für die Eröffnung lässt immer noch auf sich warten. Die PR-Agentur, die das Unternehmen nach außen hin vertritt, gibt jetzt auf Anfrage unserer Zeitung immerhin Hoffnung darauf, dass man nicht mehr allzu lange warten muss. Bei Mangal-Döner in Andernach soll sich demnach noch im dritten Quartal dieses Jahres der erste Dönerspieß drehen. Damit ist spätestens im September mit der Neueröffnung am Marktplatz zu rechnen.