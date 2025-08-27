In Zeiten der Corona-Pandemie litten viele Menschen unter Vereinsamung und unter dem Verbot von Treffen mit Freunden. Auch Kulturveranstaltungen fielen aus. Gastronom Willy Wolf aus Welling entwickelte in dieser Zeit Ideen zur Belebung der Kultur.

Kunst- und Kulturprojekte können größte Freude wecken. Sie können uns in andere Gemütslagen versetzen. Und gerade dies fehlte vielen von uns in Zeiten der Corona-Pandemie. Auch Künstler litten immens unter den Beschränkungen, die zur Eindämmung des Infektionsgeschehens angeordnet wurden. Während der Pandemie, die Spuren und Erinnerungen im Leben der Menschen hinterlassen hat, reifte bei Gastronom und Hotelier Willy Wolf der Gedanke, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel, auf seiner großen barrierefreien Wiese neben seinem Hotel „Zur Post“ anzubieten.

Sein Wunsch war es, dass die Menschen, die in dieser Zeit gelitten haben, abgelenkt werden – wenn auch nur für kurze Zeit – und gemeinsam Freude an Kunst und Kultur erleben. Sie sollten sich in der Maifeldgemeinde bei ihm willkommen, angesprochen und wohlfühlen. Wolf setzte mitten in der Pandemie wichtige und richtige Impulse. Hierfür holte er die Verbandsgemeinde Maifeld als Kulturpartner mit ins Boot. Wolf ging es darum, den Blick in die Zukunft zu richten und etwas Schwung in das auf dem Boden liegende kulturelle Leben zu bringen, ein Signal für die Wertschätzung von Künstlern und ihrer Leistungen. Nachdem sein Team und er seinen Cousin Thomas Bleser für sein Vorhaben gewinnen konnten, wurden zusammen mit Bürgermeister Maximilian Mumm und den Mitarbeitern seiner Verwaltung Nägel mit Köpfen gemacht.

i Der Kultursommer lockt immer viele Menschen zu den Veranstaltungen. Elvira Bell

Von großem Vorteil erwies sich dabei, dass Thomas Bleser – er gehört zu den bekanntesten deutschen Allround-Schlagzeugern für Studio-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen – das Netzwerk Noble Composition mit Künstlern der nationalen und internationalen Musikszene betreibt. Zu Beginn war für die kleine kulturelle Kooperation noch nicht absehbar, wie schnell und erfolgreich sich das Projekt Kultursommer etablieren würde. Im Sommer 2021 war die Premiere: die Erstauflage des Maifelder Kultursommers konnte auf der Bühne des dafür hübsch hergerichteten Biergartens stattfinden. Dieser hatte sich in einen Kulturgarten verwandelt, in dem die Bühne auf die Künstler, auf die Besucher Tische und Bänke mit weißen Hussen warteten – und nicht nur die. Denn bis zum diesjährigen fünften Kultursommer war der Preis für ein Essen in Büfettform inkludiert. Dieses Mal gab es Neuerungen: Es wurden Tickets in drei Kategorien angeboten, ein Sitzplatz mit Abendessen, ein Sitzplatz ohne Abendessen oder ein Stehplatz im hinteren Bereich ebenfalls ohne Abendessen. Unsere Redaktion hat mit Willy Wolf über die Entwicklung der Kultur auf dem Maifeld gesprochen.

Waren die Leute auf Anhieb von ihrem Angebot „Kultur für Leib und Seele“ begeistert?

Ja, die Begeisterung war von Anfang an da. Wir haben ja nur eine begrenzte Kapazität für Zuschauer, und genau das macht es besonders. Die Menschen schätzen diese Wohnzimmeratmosphäre sehr. Viele kennen sich untereinander, es ist also ein bestimmtes Publikum, das zu uns kommt. Es liebt die Nähe zu Künstlern, weil es nicht dieses Unnahbare gibt. Man sitzt quasi mittendrin und hat die Künstler zum Anfassen. Die Rückmeldungen dazu waren positiv.

i Der Biergarten ist bis zum nächsten Sommer verwaist. Die Bühne ist abgebaut. Der Baum links ist ein Geschenk eines Förderers aus Thür. Elvira Bell

Hat sich der Anspruch verändert – wollen die Besucher nur bekanntere Künstler sehen?

Es gibt bei uns ganz klar Künstler, die man einfach dabeihaben muss. Manche sind in unserer Region verwurzelt und gar nicht mehr zu denken. Sie gehören zum Programm und sind für viele Zuschauer fast schon Freunde. Aber das heißt nicht, dass nur Altbekanntes gefragt ist. Auch neue Künstler, frische Gesichter aus der Comedy-Szene oder Musiker, die hier zum ersten Mal auftreten, werden gern angenommen. Die Mischung aus Bekanntem und Neuen macht es spannend.

Sehen Sie hier Potenzial, Veranstaltungen für Kinder auszubauen, um die junge Generation an die Kultur näher heranzuführen?

Ja, auf jeden Fall. Wir hatten schon einmal ein Kinderprogramm, und ich bin überzeugt, dass wir das wieder aufnehmen sollten. Wie genau das aussehen wird, ist noch offen. Aber es ist mir wichtig, auch die Jüngsten mit einzubeziehen, damit Kultur von klein auf erlebt und geschätzt wird.

Warum haben Sie die Anzahl der Events beim fünften Kultursommer reduziert?

Im ersten Jahr hatten wir insgesamt acht Veranstaltungen inklusive der großen Schlagernacht im Forum. Dieses Mal haben wir uns auf fünf Abende konzentriert, drei mit Musik und zwei mit Comedy. Der Grund liegt, darin, dass es gar nicht so einfach ist, passende Termine zu finden, die mit unserem Hotel- und Restaurantbetrieb und dem Zeitplan der Künstler zusammenpassen. Außerdem haben wir die Schlagernacht diesmal nach Welling geholt. Für mich ist es schöner und passender, wenn alles an einem Ort stattfindet, und unser Haus bietet dafür die richtige Atmosphäre.

Wie muss man kalkulieren, wenn man solche hochkarätigen Veranstaltungen zumindest kostendeckend organisieren will?

Ohne unsere Unterstützer wäre das schlicht nicht machbar. Kulturförderer, Sponsoren, unsere Lieferanten, Geschäftspartner und auch regionale Banken tragen dazu bei, dass wir diese Veranstaltungen überhaupt durchführen können. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ohne dieses Netzwerk könnte man so etwas in einem Haus wie unserem nicht stemmen.

Gibt es schon Pläne für den Kultursommer 2026?

Ja, wir schon mitten in den Überlegungen. Es liegen viele Ideen auf dem Tisch, aber was am Ende genau umgesetzt wird, das entscheidet sich noch. Das neue Ticketkonzept mit verschiedenen Kategorien – also mit oder ohne Abendessen, Sitz- oder Stehplatz – wurde in diesem Jahr sehr gut angenommen. Daran wollen wir anknüpfen.

Ist weiterhin eine Unterstützung durch die Verbandsgemeinde Maifeld gewährleistet?

Ja, wir können uns nach wie vor auf die Unterstützung der Verbandsgemeinde verlassen. Zwar handelt es sich nicht um finanzielle Förderung, aber die Hilfe in organisatorischen Fragen und bei den Abläufen ist für uns von großem Wert. Gerade bei solchen Veranstaltungen merkt man, wie wichtig es ist, starke Partner an seiner Seite zu haben.