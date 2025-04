„Wanderbaustelle“: So will Mayen Straßenrisse schließen

In Mayen und Hausen wird sich in den kommenden Monaten mancher Riss im Asphalt schließen. Die Stadt hat sich dafür ein Konzept mit einer Firma überlegt, Verkehrsteilnehmer müssen sich hier und da auf Einschränkungen gefasst machen. Was ist geplant?

Ab Mitte April werden im Mayener Stadtgebiet und im Ortsteil Hausen gleich mehrere Straßen saniert. Die Arbeiten zwischen dem 14. April und dem 28. Juni betreffen in Mayen die Albert-Schweitzer-Straße, die Alexander-von-Humboldt-Straße, des weiteren die Straßen Am Erdwall und Am Vulkanpark, Bannerberg, Eichendorffstraße, Eintrachtstraße, Fontanestraße, Germanenstraße, In der Weiersbach, Justus-von-Liebig-Straße, Katzenberger Weg, Ostbahnhofstraße, Richard-Labonte-Straße, Römerstraße, Siegfriedstraße und die Von-der-Leyen-Straße. In Hausen werden Layenweg, Wiesenweg, und Ober dem Driesch angegangen.

Risse in den Straßen stehen im Fokus

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Risse, die die Straßen vorweisen, mit Heißluft ausgeblasen und im Anschluss mit Fugenmasse verschlossen. Das Verfahren, so heißt es aus der Mayener Pressestelle, nenne sich „HPS Verfahren“, die Firma BST Risse- und Fugensanierung aus Bad Schönborn wird dafür anrücken. „Durch die Maßnahme kann kein Wasser mehr in die Asphaltflächen eintreten“, so heißt es. „Somit kann auch kein gefrierendes Wasser die Straße beschädigen“.

i Hier zu sehen ist der Ortsteil Hausen, auch hier werden mehrere Straßen gerichtet. Benedikt Kreß/ Stadt Mayen

Verkehrsteilnehmer müssen sich allerdings hier und da in Mayen und Hausen auf kurzfristige Einschränkungen gefasst machen. Die „Wanderbaustelle“ zieht immer wieder „punktuelle halbseitige Sperrungen“ nach sich.