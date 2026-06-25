Generationenprojekt in Mayen
Waldorfschüler bringen Sommergrüße zu Senioren
Die Kinder der Waldorfschule Mayen freuen sich mit Liv Zöllner, Saha Zaced und Maike Frings auf den Auftritt im Seniorenzentrum.
Die Kinder der Waldorfschule Mayen freuen sich mit Liv Zöllner, Saha Zaced und Maike Frings auf den Auftritt im Seniorenzentrum.
Elvira Bell

Mit Blumen aus dem Schulgarten und vertrauten Volksliedern bereiteten Schüler der Freien Waldorfschule Mayen den Bewohnern des Seniorendomizils Compassio Am Grubenfeld eine große Freude – und rührten sie zu Tränen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Freude war groß bei den Unterstufenschülern der Freien Waldorfschule Mayen: Sie konnten einigen Bewohnern des benachbarten Seniorendomizils Compassio Am Grubenfeld ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie schenkten ihnen Blumen aus dem Schulgarten und sangen gemeinsam Volkslieder.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBildung

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