Mit Blumen aus dem Schulgarten und vertrauten Volksliedern bereiteten Schüler der Freien Waldorfschule Mayen den Bewohnern des Seniorendomizils Compassio Am Grubenfeld eine große Freude – und rührten sie zu Tränen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Freude war groß bei den Unterstufenschülern der Freien Waldorfschule Mayen: Sie konnten einigen Bewohnern des benachbarten Seniorendomizils Compassio Am Grubenfeld ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie schenkten ihnen Blumen aus dem Schulgarten und sangen gemeinsam Volkslieder.