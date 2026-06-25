Generationenprojekt in Mayen Waldorfschüler bringen Sommergrüße zu Senioren Elvira Bell 25.06.2026, 14:00 Uhr

i Die Kinder der Waldorfschule Mayen freuen sich mit Liv Zöllner, Saha Zaced und Maike Frings auf den Auftritt im Seniorenzentrum. Elvira Bell

Mit Blumen aus dem Schulgarten und vertrauten Volksliedern bereiteten Schüler der Freien Waldorfschule Mayen den Bewohnern des Seniorendomizils Compassio Am Grubenfeld eine große Freude – und rührten sie zu Tränen.

Die Freude war groß bei den Unterstufenschülern der Freien Waldorfschule Mayen: Sie konnten einigen Bewohnern des benachbarten Seniorendomizils Compassio Am Grubenfeld ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie schenkten ihnen Blumen aus dem Schulgarten und sangen gemeinsam Volkslieder.







Artikel teilen

Artikel teilen