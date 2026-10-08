Nachdem vor fünf Monaten alle Mitarbeiterinnen der Waldkitagruppe Kruft gekündigt hatten, ist die angespannte Personalsituation nun überstanden und das Outdoor-Betreuungsangebot kann weiter fortgeführt werden.
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Im Mai 2026 hatten sämtliche Mitarbeiter der Waldgruppe der Kita Vulkanhalle in Kruft gekündigt – auf einen Schlag. Mittlerweile sind alle offenen Stellen wieder besetzt und die Zukunft des Outdoor-Betreuungsangebots ist gesichert. Auf Nachfrage unserer Redaktion sprechen Ortsbürgermeister Benny Rudloff und Kita-Leiterin Kristina Weber über den Stand der Dinge und wie es gelang, die Waldgruppe nach den Kündigungen weiter aufrechtzuerhalten.