Nach Kündigungen im Mai Waldkitagruppe Kruft: „Alles wieder im Lot“ Kim Fauss 08.10.2026, 13:00 Uhr

i Die Zukunft der Waldgruppe in Kruft ist gesichert und es kehrt Ruhe in den Kita-Alltag ein. Nachdem alle Mitarbeiterinnen der Gruppe im Mai gleichzeitig gekündigt hatten, stand die Frage im Raum, wie das Outdoor-Betreuungsangebot sowohl kurz- als auch langfristig weiter bestehen kann. Kim Fauss

Nachdem vor fünf Monaten alle Mitarbeiterinnen der Waldkitagruppe Kruft gekündigt hatten, ist die angespannte Personalsituation nun überstanden und das Outdoor-Betreuungsangebot kann weiter fortgeführt werden.

Im Mai 2026 hatten sämtliche Mitarbeiter der Waldgruppe der Kita Vulkanhalle in Kruft gekündigt – auf einen Schlag. Mittlerweile sind alle offenen Stellen wieder besetzt und die Zukunft des Outdoor-Betreuungsangebots ist gesichert. Auf Nachfrage unserer Redaktion sprechen Ortsbürgermeister Benny Rudloff und Kita-Leiterin Kristina Weber über den Stand der Dinge und wie es gelang, die Waldgruppe nach den Kündigungen weiter aufrechtzuerhalten.







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