Sondersitzung der Ortsgemeinde
Waldkitagruppe Kruft: Alle Mitarbeiter haben gekündigt
In einem Waldstück am Krufter Ortsrand befindet sich die Waldgruppe der Kita Vulkanhalle. Sämtliche Mitarbeiterinnen die diese G
In einem Waldstück am Krufter Ortsrand befindet sich die Waldgruppe der Kita Vulkanhalle. Sämtliche Mitarbeiterinnen die diese Gruppe betreuen, haben kürzlich gekündigt.
Kim Fauss

Sämtliche Erzieher der Waldkitagruppe haben gekündigt, nun ist die Betreuung der Kinder zum Sommer hin ungewiss. Diese Personalangelegenheit ist aktuell Thema in der Ortsgemeinde Kruft. Wir haben nachgefragt, wie es nun weiter geht. 

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Die Waldgruppe der Gemeindekita Vulkanhalle in Kruft steht vor einer personellen Herausforderung: Sämtliche vier Mitarbeiterinnen haben gekündigt. Für die Ortsgemeinde – die Träger der Kindertagesstätte ist – gilt es nun zu klären, wie künftig die Kinderbetreuung sichergestellt wird.

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Andernach & MayenSoziales

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