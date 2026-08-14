Einsatzleitung informiert Waldbrand in Vordereifel weitgehend unter Kontrolle Jan Lindner

Elvira Bell 14.08.2026, 21:18 Uhr

i Die Einsatzleitung beim Waldbrand in der Vordereifel. Elvira Bell

Der Waldbrand in der Vordereifel schockiert viele Menschen. Ein Ort musste evakuiert werden, weitere Räumungen standen im Raum. Ganz so dramatisch wurde es nicht. Bei einer Pressekonferenz informierte die Einsatzleitung über die aktuelle Lage.

Der größte Waldbrand in der Geschichte der Vordereifel ist weitgehend unter Kontrolle. Das ist die wichtigste Botschaft, die die Einsatzleitung am Abend bei einer Pressekonferenz in Baar mitteilte. Vor allem für die rund 300 Feuerwehrleute war es ein heftiger, kräftezehrender und nervenaufreibender Tag.







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