RLP-Wahlen 2026
Wahltag in MYK: Gute Beteiligung trotz Briefwahl-Trend
Anne Kremer strahlte beim Wählen in der Laacher-See-Halle mit der Sonne um die Wette.
Anne Kremer strahlte beim Wählen in der Laacher-See-Halle mit der Sonne um die Wette.
Elvira Bell

Trotz steigender Briefwahlzahlen waren die Wahllokale im Kreis Mayen-Koblenz und in der Vordereifel gut besucht. In Kottenheim wurde neben dem Landtag auch ein neuer VG-Chef gewählt – vielerorts zeigen sich Bürger engagiert und entschlossen.

Lesezeit 3 Minuten
Rheinland-Pfalz und auch die Verbandsgemeinde Vordereifel hat gewählt – bei schönstem Frühlingswetter. Unsere Redaktion hat sich am frühen Morgen ein Bild in vier Wahllokalen gemacht. Obwohl sich der Trend zu immer höheren Briefwahlanteilen im Vorfeld abzeichnete, waren die Wahllokale am Ort gut besucht.

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Andernach & MayenWK 12 – Mayen

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