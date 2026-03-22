RLP-Wahlen 2026 Wahltag in MYK: Gute Beteiligung trotz Briefwahl-Trend Elvira Bell 22.03.2026, 18:00 Uhr

i Anne Kremer strahlte beim Wählen in der Laacher-See-Halle mit der Sonne um die Wette. Elvira Bell

Trotz steigender Briefwahlzahlen waren die Wahllokale im Kreis Mayen-Koblenz und in der Vordereifel gut besucht. In Kottenheim wurde neben dem Landtag auch ein neuer VG-Chef gewählt – vielerorts zeigen sich Bürger engagiert und entschlossen.

Rheinland-Pfalz und auch die Verbandsgemeinde Vordereifel hat gewählt – bei schönstem Frühlingswetter. Unsere Redaktion hat sich am frühen Morgen ein Bild in vier Wahllokalen gemacht. Obwohl sich der Trend zu immer höheren Briefwahlanteilen im Vorfeld abzeichnete, waren die Wahllokale am Ort gut besucht.







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