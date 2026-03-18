Klimaschutz für Mayen Wärmewende steht fest – in den Akten 18.03.2026, 12:00 Uhr

i Photovoltaik spielt bei der Wärmewende und beim Klimaschutz eine entscheidende Rolle. Thomas Brost

Alle größeren Kommunen sind aufgefordert, eine Kommunale Wärmeplanung zu erstellen: Sie liefert Aufschluss, wie viel mit Öl und Gas geheizt wird. Und sie liefert Ratschläge, wie die Wärmewende gelingen kann. Die Stadt Mayen befasst sich damit.

Als eine der ersten Kommunen hat die Stadt Mayen das hehre Ziel erreicht: Sie hat eine Kommunale Wärmeplanung für die Kernstadt entwickeln lassen, deren Ergebnisse jetzt den Gremien vorliegen. Die Kommunale Wärmeplanung soll eine entscheidende Rolle im Klimaschutz spielen.







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