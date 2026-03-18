Klimaschutz für Mayen: Wärmewende steht fest – in den Akten
Klimaschutz für Mayen
Wärmewende steht fest – in den Akten
Alle größeren Kommunen sind aufgefordert, eine Kommunale Wärmeplanung zu erstellen: Sie liefert Aufschluss, wie viel mit Öl und Gas geheizt wird. Und sie liefert Ratschläge, wie die Wärmewende gelingen kann. Die Stadt Mayen befasst sich damit.
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Als eine der ersten Kommunen hat die Stadt Mayen das hehre Ziel erreicht: Sie hat eine Kommunale Wärmeplanung für die Kernstadt entwickeln lassen, deren Ergebnisse jetzt den Gremien vorliegen. Die Kommunale Wärmeplanung soll eine entscheidende Rolle im Klimaschutz spielen.