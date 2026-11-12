Die Lohners in Polch Vulkanstollen – mehr als ein Marketing-Gag? Birgit Pielen 12.11.2026, 06:00 Uhr

i Bernd Kütscher, Geschäftsführer der Bäckerei „Die Lohners“, holt mit Firmengründer Achim Lohner (rechts) den Stollen aus der Kiste. Rico Rossival

Die Polcher Bäckerei „Die Lohners“ hat ein außergewöhnliches Premiumprodukt entwickelt: einen Vulkanstollen. Geschäftsführer Bernd Kütscher erklärt, was die Lagerung im Lavakeller Mendig bringt.

„Die Lohners“ mit Sitz in Polch haben ein neues Premiumprodukt auf den Markt gebracht: den Vulkanstollen. Er reift 32 Meter in der Tiefe, im Lavakeller von Mendig. Wir haben den Mann gefragt, der die Idee dazu hatte: Bernd Kütscher, den Geschäftsführer des Familienunternehmens „Die Lohners“.







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