Die Lohners in Polch
Vulkanstollen – mehr als ein Marketing-Gag?
Bernd Kütscher, Geschäftsführer der Bäckerei „Die Lohners“, holt mit Firmengründer Achim Lohner (rechts) den Stollen aus der Kis
Bernd Kütscher, Geschäftsführer der Bäckerei „Die Lohners“, holt mit Firmengründer Achim Lohner (rechts) den Stollen aus der Kiste.
Rico Rossival

Die Polcher Bäckerei „Die Lohners“ hat ein außergewöhnliches Premiumprodukt entwickelt: einen Vulkanstollen. Geschäftsführer Bernd Kütscher erklärt, was die Lagerung im Lavakeller Mendig bringt.

Lesezeit 2 Minuten
„Die Lohners“ mit Sitz in Polch haben ein neues Premiumprodukt auf den Markt gebracht: den Vulkanstollen. Er reift 32 Meter in der Tiefe, im Lavakeller von Mendig. Wir haben den Mann gefragt, der die Idee dazu hatte: Bernd Kütscher, den Geschäftsführer des Familienunternehmens „Die Lohners“.
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