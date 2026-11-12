Die Polcher Bäckerei „Die Lohners“ hat ein außergewöhnliches Premiumprodukt entwickelt: einen Vulkanstollen. Geschäftsführer Bernd Kütscher erklärt, was die Lagerung im Lavakeller Mendig bringt.
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„Die Lohners“ mit Sitz in Polch haben ein neues Premiumprodukt auf den Markt gebracht: den Vulkanstollen. Er reift 32 Meter in der Tiefe, im Lavakeller von Mendig. Wir haben den Mann gefragt, der die Idee dazu hatte: Bernd Kütscher, den Geschäftsführer des Familienunternehmens „Die Lohners“.