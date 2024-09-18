Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat das Vulkanbad in Mendig seine Badesaison beendet. Bei herbstlichen Temperaturen verwandelte sich das idyllisch gelegene Freibad erstmals in seiner Geschichte in ein Paradies für bewegungsfreudige Vierbeiner jeder Größe.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat das Vulkanbad in Mendig seine Badesaison beendet. Bei herbstlichen Temperaturen verwandelte sich das idyllisch gelegene Freibad erstmals in seiner Geschichte in ein Paradies für bewegungsfreudige Vierbeiner jeder Größe. Die kleineren der insgesamt knapp 100 Fellnasen tobten sich im Planschbecken aus, während die größeren und großen Hunde die anderen beiden Becken nutzten.

Aber auch auf der Liegewiese herrschte Hochbetrieb. Hier ging für die Vierbeiner, die sich nicht so recht ins kühle Nass trauten, die Post ab. Erstaunt war so manches Herrchen oder Frauchen, dass der Vierbeiner partout nicht ins Wasser wollte, sondern unentschlossen an den Stufen stand oder, wie es bei einer Labrador-Mischlingshündin der Fall war, am Beckenrand nur kurz eine Vorderpfote prüfend ins Wasser steckte.

20 Grad – für Hunde zu kalt?

„Ich verstehe das nicht, mein Hund springt sonst in jeden See und in jede Pfütze. Er kann normalerweise vom Schwimmen nicht genug bekommen“, wunderte sich der Hundehalter. Selbst ein paar Leckerlis lockten die Hündin nicht ins knapp 20 Grad kühle, nicht gechlorte Wasser. Auch Klara, eine andere große Hündin mit langem Fell, erwies sich in Mendig als absolut wasserscheu, obwohl auch sie im Urlaub in jeden See springt.

Währenddessen bereitete es anderen Hunden einen Heidenspaß, einen Gummiball oder anderes Wasserspielzeug zu apportieren. Manche von ihnen konnten gar nicht genug davon bekommen und sprangen gleich mehrmals freudig ins Wasser, nachdem sie ihr pitschnasses Fell am Beckenrand gründlich abgeschüttelt hatten.

Allerdings hatten einige wenige Besitzer älterer Hunde die Sorge, dass sich ihr tierischer Liebling beim Spielen und Schwimmen vor lauter Aufregung überanstrengen könnte. Sie legten ihren Hunden vorsorglich eine Schwimmweste an. Ein mittelgroßer Hund aus Plaidt ließ sich von Lea, seinem Frauchen, gern auf dem Arm durchs Wasser tragen. Hugo, ein gut proportionierter mittelgroßer Hund, verfolgte ganz andere Interessen. Obwohl der Golden Retriever gern schwimmt, ließ er die Becken links liegen. Auf der Suche nach Leckerlis schnüffelte er viel lieber an den Badetaschen auf den Liegewiesen. Bei seinem Vorhaben machte ihm sein aufmerksames Frauchen allerdings einen ordentlichen Strich durch die Rechnung.

Wir üben die Wasserrettung Ina Lampert, Suchhundeführerin

Mit von der Partie waren auch Ina und Mike Lampert sowie Nicole und Daniel Knospe mit Tochter Melena, ehrenamtliche Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Rettungshundeführender Vereinigungen (BAG RHV). Dabei handelt es sich um die Organisation Urban Search and Rescue (Suchen und Retten in bewohnten Gebieten) mit ihren ausgebildeten Suchhunden. Die Hunde suchen normalerweise Menschen in Trümmern von eingestürzten Gebäuden. „Wir üben die Wasserrettung“, erklärte Ina Lampert, die wie ihr Mann einen Trockenanzug trug. Schwimmen fördere die Kondition der Hunde, betonte die 41-Jährige aus Polch.

Im Gegensatz zu den Hunden, die die Wasserrutsche unverrichteter Dinge über die Treppe wieder verließen, konnte die Rettungs- und Leichenspürhündin Zora, eine sechsjährige Australian-Cattle-Dog-Hündin, vom Rutschen ins kühle Nass nicht genug bekommen. Erst kürzlich hatten Zora und Ina Lampert in der Sparte Trümmer an der Weltmeisterschaft der Internationalen Rettungshunde-Organisation (IRO) in Finnland teilgenommen. Sichtlich erfreut über die gute Resonanz zeigten sich auch Stadtbürgermeister Achim Grün und Badleiterin Tabea Frost.

Eine wohl einmalige Aktion

Das Hundeschwimmen im Vulkanbad war wohl für viele Jahre eine einmalige Aktion. „Es war nur möglich, weil in diesem Jahr nach der Schließung das Becken saniert wird. Das Wasser wird abgelassen, und die Folie im Becken wird erneuert“, so Achim Grün. „In den kommenden 25 Jahren wird ein Hundeschwimmen nicht mehr möglich sein.“ Während des vierstündigen Badevergnügens behielt René Kremer, ein erfahrener Hundetrainer, am Beckenrand die Hunde im Auge. „Ich finde es schade, dass es nur einmalig sein wird“, sagte Kremer. „Durch die Trennung der kleinen und der großen Hunde ist es heute hier optimal. Wir hatten sogar Leistungsschwimmer, die sind zwei, drei Bahnen gleichzeitig durchgeschwommen.“ Die Badegebühr hatte pro Schnauze 5 Euro betragen.

Von Elvira Bell