Bau der Krippe hat begonnen Vorfreude aufs Weihnachtsdorf in Andernach steigt Wolfgang Lucke 02.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Aufführungen in der Lebenden Krippe gehören zu den Höhepunkten des Weihnachtsdorfs auf dem Andernacher Marktplatz. Sascha Ditscher

Wenn die Arbeiten an der Lebenden Krippe auf dem Andernacher Marktplatz begonnen haben, geht es in großen Schritten Richtung Advent. Am 21. November eröffnen die Buden des Weihnachtsdorfs erstmals ihre Pforten. Das erwartet die Besucher.

Das Gerüst steht schon. Seit zwei Wochen wird auf dem Marktplatz in Andernach die große Bühne für das Schauspiel „Lebende Krippe” vorbereitet. Start für die 33. Ausgabe des Andernacher Weihnachtsdorfs ist am Freitag, 21. November, um 11 Uhr. Bis zum 24.







