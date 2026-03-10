Einer der größten Laufveranstaltungen ist seit Jahren der „Lohners Vulkan Marathon“ in Mendig, der immer am 1. Mai stattfindet. Jetzt haben die Veranstalter einen Ausblick auf die 44. Auflage gegeben.
Alle Ampeln für den 44. „Lohners Vulkan Marathon“ stehen auf Grün: Am Freitag, 1. Mai, werden die Läuferinnen und Läufer ihre Runde drehen, und zwar über fünf oder zehn Kilometer, im Halbmarathon oder Marathon. Weitere, kürzere Strecken werden für Bambini und die Jugend-Altersklassen angeboten.