Vulkan Marathon in Mendig
Vorfreude auf Lauf-Ereignis steigt 
„Es ist eine Premiumveranstaltung. Für jeden wird etwas geboten“, betonte Frank Schäfer.
„Es ist eine Premiumveranstaltung. Für jeden wird etwas geboten“, betonte Frank Schäfer.
Elvira Bell

Einer der größten Laufveranstaltungen ist seit Jahren der „Lohners Vulkan Marathon“ in Mendig, der immer am 1. Mai stattfindet. Jetzt haben die Veranstalter einen Ausblick auf die 44. Auflage gegeben.

Lesezeit 3 Minuten
Alle Ampeln für den 44. „Lohners Vulkan Marathon“ stehen auf Grün: Am Freitag, 1. Mai, werden die Läuferinnen und Läufer ihre Runde drehen, und zwar über fünf oder zehn Kilometer, im Halbmarathon oder Marathon. Weitere, kürzere Strecken werden für Bambini und die Jugend-Altersklassen angeboten.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSport

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren