Vulkan Marathon in Mendig Vorfreude auf Lauf-Ereignis steigt Elvira Bell 10.03.2026, 12:00 Uhr

i „Es ist eine Premiumveranstaltung. Für jeden wird etwas geboten“, betonte Frank Schäfer. Elvira Bell

Einer der größten Laufveranstaltungen ist seit Jahren der „Lohners Vulkan Marathon“ in Mendig, der immer am 1. Mai stattfindet. Jetzt haben die Veranstalter einen Ausblick auf die 44. Auflage gegeben.

Alle Ampeln für den 44. „Lohners Vulkan Marathon“ stehen auf Grün: Am Freitag, 1. Mai, werden die Läuferinnen und Läufer ihre Runde drehen, und zwar über fünf oder zehn Kilometer, im Halbmarathon oder Marathon. Weitere, kürzere Strecken werden für Bambini und die Jugend-Altersklassen angeboten.







