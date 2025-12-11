Vordereifel will bessere Bedingungen für Schulsport

Die Sportanlagen der St.-Stephanus-Realschule plus in Nachtsheim sollen schöner werden. Die Verbandsgemeinde Vordereifel plant zu diesem Zweck hohe Investitionen ein. Diese Vorhaben sollen konkret umgesetzt werden.
Die Verbandsgemeinde Vordereifel plant umfassende Investitionen in die St.-Stephanus-Realschule plus in Nachtsheim. Neben der energetischen Sanierung der Schulgebäude sollen auch die gesamten Sportanlagen modernisiert werden. Ziel ist es, die Bedingungen für rund 255 Schülerinnen und Schüler aus 27 Ortsgemeinden langfristig zu verbessern und die Schule für kommende Jahrzehnte zukunftsfähig aufzustellen.