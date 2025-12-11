Arbeiten in Nachtsheim geplant Vordereifel will bessere Bedingungen für Schulsport Martin Ingenhoven 11.12.2025, 14:00 Uhr

i Große Arbeiten stehen in der Realschule plus in Nachtsheim an: neben einer energetischen Sanierung soll auch die Schulsportanlage aufwändig umgestaltet und modernisiert werden. Martin Ingenhoven

Die Sportanlagen der St.-Stephanus-Realschule plus in Nachtsheim sollen schöner werden. Die Verbandsgemeinde Vordereifel plant zu diesem Zweck hohe Investitionen ein. Diese Vorhaben sollen konkret umgesetzt werden.

Die Verbandsgemeinde Vordereifel plant umfassende Investitionen in die St.-Stephanus-Realschule plus in Nachtsheim. Neben der energetischen Sanierung der Schulgebäude sollen auch die gesamten Sportanlagen modernisiert werden. Ziel ist es, die Bedingungen für rund 255 Schülerinnen und Schüler aus 27 Ortsgemeinden langfristig zu verbessern und die Schule für kommende Jahrzehnte zukunftsfähig aufzustellen.







