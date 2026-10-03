Starkregen, Dürre, Waldbrand Vordereifel will besser auf Klimawandel reagieren Martin Ingenhoven 03.10.2026, 18:21 Uhr

i Nachlöscharbeiten in der Wacholderheide: Das Klimawandelanpassungskonzept nimmt unter anderem besonders von Hitze und Trockenheit betroffene Bereiche in den Blick. Martin Ingenhoven

Starkregen, Hitze und Dürre: Die Verbandsgemeinde Vordereifel will sich besser auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Ein neues Konzept soll die Grundlage schaffen. Auch ein Klimaanpassungsmanager ist geplant.

. Starkregen, Dürre, zunehmende Hitze und Waldbrände wie kürzlich in der Wachholderheide: Die Folgen des Klimawandels stellen auch die Kommunen in der Vordereifel vor neue ganz Herausforderungen. Wie die Verbandsgemeinde darauf reagieren und sich langfristig vorbereiten will, soll künftig nicht mehr von Einzelmaßnahmen abhängen.







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