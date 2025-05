Rund um Mayen sind laut Kassenärztlicher Vereinigung 7,25 Hausarztstellen unbesetzt. Allgemeinmedizinerinnen gibt es nur in Ettringen und Nachtsheim – und das bei 16.500 Einwohnern in der Vordereifel. Die VG-Verwaltung sucht jetzt nach Lösungen.

Eine gute ärztliche Versorgung ist ein wichtiger Standortfaktor für Gemeinden. Doch mittlerweile gibt es kaum noch eine Kommune in Rheinland-Pfalz, die keine Probleme mit der Gesundheitsversorgung hat. Neben Hausärzten fehlen auch nahezu überall Fachärzte, von den Klinikkrisen ganz zu schweigen. Was also tun? Die Verbandsgemeinde Vordereifel hat jetzt die Arbeitsgruppe „Ärztliche Versorgung“ ins Leben gerufen. VG-Bürgermeister Alfred Schomisch (CDU) sagt: „Ziel dieser überparteilichen Arbeitsgemeinschaft ist es, die medizinische Versorgung in der Region langfristig zu sichern und den aktuellen Herausforderungen aktiv zu begegnen.“ Und das ist dringend notwendig: In der Region um Mayen sind laut Kassenärztlicher Vereinigung 7,25 Hausarztstellen unbesetzt.

„Die ärztliche Versorgung unserer Einwohner wird auch durch andere Kommunen mit abgedeckt.“

Alfred Schomisch (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel

Als Allgemeinmedizinerinnen versorgen derzeit nur Dr. Stephanie Landers in Ettringen und Dr. Kristina Kaiser in Nachtsheim die Patienten der Vordereifel – immerhin sind es 16.500 Menschen. „Die ärztliche Versorgung unserer Einwohner wird auch durch andere Kommunen mit abgedeckt“, sagt Schomisch. Zum Leistungsspektrum von Stephanie Landers gehören unter anderem Kinder- und Jugendmedizin, eine p alliativmedizinische Versorgung, die Tumornachsorge bei Krebserkrankungen und eine psychosomatische Grund- und Regelversorgung.

Kristina Kaiser ist Fachärztin für Innere Medizin, internistische Intensivmedizin und Geriatrie. Sie bietet auch eine hausärztliche Versorgung sowie Kinder- und Jugenduntersuchungen an und behandelt Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Asthma bronchiale. Beide Ärztinnen waren zu Gast in der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises und erläuterten dort die Lage.

i Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz unterstützt die Arbeitsgruppe „Ärztliche Versorgung“ in der Vordereifel mit Fachexpertise. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Mitglied der Arbeitsgruppe „Ärztliche Versorgung“ ist unter anderem Melitta Fechner von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Sie weiß genau, vor welchen Herausforderungen Haus- und Kinderärzte aktuell stehen. „Die Rahmenbedingungen für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben sich in den letzten Jahren leider deutlich verschlechtert“, sagte Fechner. „Steigende Kosten für Miete, Personal und Ausstattung bei gleichzeitig stagnierenden Gebühren führen dazu, dass viele Medizinerinnen und Mediziner lieber in den besser bezahlten Klinikbetrieb wechseln.“ Hinzu komme ein Wandel in der Arbeitseinstellung: Die Einzelpraxis mit langen Arbeitszeiten gilt zunehmend als unattraktiv. Der Wunsch nach Teamarbeit und geregelten Arbeitszeiten überwiegt.

Ein weiteres Problem sei die hohe Belastung der Haus- und Kinderarztpraxen durch medizinisch nicht zwingend notwendige Besuche, sagte Fechner weiter. Als Beispiel nannte sie die Forderung nach Gesundschreibungen für den Kindergarten. Zudem fehlen fast überall Kinderärzte, und die Eltern müssen mitunter lange Wege zur medizinischen Betreuung der Kleinen in Kauf nehmen.

i Fast überall fehlen Kinderärzte, und die Eltern müssen mitunter lange Wege zur medizinischen Betreuung der Kleinen in Kauf nehmen. Christian Charisius. picture alliance/dpa

Die Arbeitsgruppe „Ärztliche Versorgung“ steht unter der Leitung von VG-Wirtschaftsförderer Alexander Röser. Ihr gehören – neben KV-Vertreterin Fechner – sechs Mitglieder des Verbandsgemeinderates an: Christoph Guckenbiehl (FDP), Mario Heinrichs (CDU), Diana Hammes (SPD), Martin Ostermann (FWG), Thomas König (AfD), Martin Schmitt (Grüne). Zusätzlich werden nach Bedarf externe Berater hinzugezogen. Die Arbeitsgruppe ist sich einig: „Eine lebendige Region wie unsere schöne Verbandsgemeinde Vordereifel muss für ihre Bürgerinnen und Bürger ohne Zweifel eine gute Lebensgrundlage bieten. Dazu gehören die Nahversorgung mit Lebensmitteln, örtliche Kindergärten und Schulen genauso so wie ein soziales Miteinander, Vereine und die wohnortnahe medizinische Grundversorgung.“

Ein zentrales Anliegen der Arbeitsgruppe ist die Bedarfsplanung: Welche Praxen werden in absehbarer Zeit schließen? Welche Unterstützung benötigen bestehende Praxen? Auch die Gewinnung neuer Ärztinnen und Ärzte ist ein wichtiges Thema. Hier spielen neben der medizinischen Infrastruktur vor allem „weiche“ Standortfaktoren, wie etwa Kinderbetreuung, Wohnraum und Fortbildungsmöglichkeiten, eine wichtige Rolle.

„Auch Förderinstrumente wie der Masterplan des Landes und der Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigung sollen in künftige Überlegungen einbezogen werden“, kündigt Bürgermeister Schomisch an. „Die Lösungsansätze sind vielfältig, müssen aber auch bezahlbar und umsetzbar sein“, ergänzt Wirtschaftsförderer Röser. Diskutiert werden auch Projekte, die es bereits anderswo gibt: etwa einen kinderärztlichen Dialog, ein Mentorenprogramm sowie ein Stipendium zur Förderung angehender Mediziner im Landkreis Cochem-Zell. Endes des Jahres soll der Verbandsgemeinderat über mögliche Maßnahmen in der Vordereifel informiert werden.

Immerhin hat Mayen noch eine Klinik: Das krisengeplagte Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein bietet mit dem Krankenhaus St. Elisabeth die medizinische Grund- und Regelversorgung in der Region. Hier gibt es neben der Inneren Medizin eine Kardiologie, eine Palliativmedizin und Akutgeriatrie, eine Viszeralmedizin, Orthopädie und Unfallchirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, Schmerztherapie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie Urologie.