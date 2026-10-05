Mit 2390 Euro unterstützt die Verbandsgemeinde Vordereifel die Digitalisierung einer Hausarztpraxis in Ettringen. Zugleich passt sie ihr Förderprogramm an, um die medizinische Versorgung langfristig zu sichern.
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Acht neue Computer, acht Monitore, acht Tastaturen und Mäuse: Was zunächst nach einer eher unspektakulären Einkaufsliste klingt, hat für die Verbandsgemeinde Vordereifel eine größere Bedeutung. Denn mit 2390,47 Euro unterstützt sie die Modernisierung der hausärztlichen Praxis von Dr.