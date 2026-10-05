Medizinische Versorgung
Vordereifel passt Förderprogramm für Ärzte an
Mit 2390 Euro unterstützt die Verbandsgemeinde Vordereifel die Digitalisierung einer Hausarztpraxis in Ettringen.
Mit 2390 Euro unterstützt die Verbandsgemeinde Vordereifel die Digitalisierung einer Hausarztpraxis in Ettringen.
Stephan Jansen/dpa

Mit 2390 Euro unterstützt die Verbandsgemeinde Vordereifel die Digitalisierung einer Hausarztpraxis in Ettringen. Zugleich passt sie ihr Förderprogramm an, um die medizinische Versorgung langfristig zu sichern.

Lesezeit 2 Minuten
Acht neue Computer, acht Monitore, acht Tastaturen und Mäuse: Was zunächst nach einer eher unspektakulären Einkaufsliste klingt, hat für die Verbandsgemeinde Vordereifel eine größere Bedeutung. Denn mit 2390,47 Euro unterstützt sie die Modernisierung der hausärztlichen Praxis von Dr.
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