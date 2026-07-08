VG ist Vorreiter im Kreis MYK Vordereifel investiert in Ärzte, Pflege und Therapie Birgit Pielen 08.07.2026, 16:00 Uhr

i Ärztemangel ist vor allem in ländlichen Regionen ein Problem. Die Verbandsgemeinde Vordereifel will dem mit einer neuen Förderrichtlinie entgegenwirken. Christian Charisius. picture alliance/dpa

Die Verbandsgemeinde Vordereifel setzt mit einer neuen Förderrichtlinie auf eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung. Neben Ärzten profitieren erstmals auch Therapieberufe, Pflege, Hebammen und Apotheken von finanzieller Unterstützung.

Die Verbandsgemeinde Vordereifel übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Förderung der Gesundheitsversorgung. Erstmals im Kreis Mayen-Koblenz gibt es hier eine Förderrichtlinie, die nicht nur Ärzte betrifft, sondern auch den Pflegebereich und die therapeutischen Berufe, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten beispielsweise.







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