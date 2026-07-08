Die Verbandsgemeinde Vordereifel setzt mit einer neuen Förderrichtlinie auf eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung. Neben Ärzten profitieren erstmals auch Therapieberufe, Pflege, Hebammen und Apotheken von finanzieller Unterstützung.
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Die Verbandsgemeinde Vordereifel übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Förderung der Gesundheitsversorgung. Erstmals im Kreis Mayen-Koblenz gibt es hier eine Förderrichtlinie, die nicht nur Ärzte betrifft, sondern auch den Pflegebereich und die therapeutischen Berufe, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten beispielsweise.