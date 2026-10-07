Nach dem großen Waldbrand Vordereifel investiert 90.300 Euro in Feuerwehr Martin Ingenhoven 07.10.2026, 06:00 Uhr

i Beim Brand in der Wacholderheide hatte sich ein UTV der Feuerwehr der VG Maifeld bewährt, ein geländegängiges Fahrzeug. Martin Ingenhoven

Nach dem größten Waldbrand in der Geschichte der Vordereifel rüstet die Verbandsgemeinde ihre Feuerwehren auf. Für neue Ausrüstung und ein geländegängiges Einsatzfahrzeug sind rund 90.300 Euro vorgesehen.

Die Bilder vom Sommer sind noch präsent: Flammen fraßen sich durch Wald und Wacholderheide bei Langscheid, Langenfeld und Arft, Rauch lag über dem Gelände, Feuerwehrleute kämpften in schwierigem Terrain gegen den großen Vegetationsbrand. Der Einsatz wurde für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Vordereifel zu einer Bewährungsprobe – und zu einem Lehrstück.







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