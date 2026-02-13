Nachwuchs für Feuerlöscher Vordereifel gründet eine Bambinifeuerwehr Martin Ingenhoven 13.02.2026, 12:02 Uhr

i Udo Mohr (links) und Tim Hepp (rechts) setzen sich für die Nachwuchsförderung bei der Freiwilligen Feuerwehr Vordereifel ein. Der neueste Plan: Sie wollen eine Bambinifeuerwehr ins Leben rufen. Martin Ingenhoven

In der Verbandsgemeinde Vordereifel kümmern sich Tim Hepp und Udo Mohr um den Nachwuchs bei den Feuerlöschern. Demnächst soll es eine Bambinifeuerwehr geben.

Tim Hepp ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Der Mann mit den grauen Haaren und dem charmanten Lächeln engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr Reudelsterz und ist stellvertretender Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Vordereifel. Doch als wäre dies nicht bereits Ehrenamt genug, zeichnet Hepp auch noch für den Feuerwehrnachwuchs in der Vordereifel verantwortlich – er steht den insgesamt neun Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde vor. ...







Artikel teilen

Artikel teilen