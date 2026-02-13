In der Verbandsgemeinde Vordereifel kümmern sich Tim Hepp und Udo Mohr um den Nachwuchs bei den Feuerlöschern. Demnächst soll es eine Bambinifeuerwehr geben.
Tim Hepp ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Der Mann mit den grauen Haaren und dem charmanten Lächeln engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr Reudelsterz und ist stellvertretender Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Vordereifel. Doch als wäre dies nicht bereits Ehrenamt genug, zeichnet Hepp auch noch für den Feuerwehrnachwuchs in der Vordereifel verantwortlich – er steht den insgesamt neun Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde vor. ...