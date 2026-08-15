Waldbrand unter Kontrolle
Vordereifel: Diese Löscharbeiten stehen am Samstag an
In der Vordereifel sind auch am Samstag zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Sie bekämpfen Glutnester und Wurzelbrände.
In der Vordereifel sind auch am Samstag zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Sie bekämpfen Glutnester und Wurzelbrände.
Kreisverwaltung MYK/Damian Morcinek

Es hatte sich ein dramatischer Waldbrand in der Vordereifel angedeutet. Doch die rund 300 Feuerwehrleute bekamen das Feuer am Freitagabend weitgehend in den Griff. In der Nacht und am Samstag gingen die Löscharbeiten weiter. Was weiter geschah. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Waldbrand in der Vordereifel ist seit Freitagabend unter Kontrolle, teilt die Kreisverwaltung mit. Doch die Gefahr ist noch nicht vollständig gebannt. Die Löscharbeiten gingen in dem 50 Hektar großen Gebiet in der Nacht weiter und dauerten auch am Samstag an.
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