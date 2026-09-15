Vier Wochen nach dem verheerenden Waldbrand bei Langenfeld und Langscheid befasst sich Timo Kanzinger, Bürgermeister der VG Vordereifel, mit Plänen, wie man sich auf kommende Ereignisse vorbereiten kann. Denn der nächste Brand kommt bestimmt.
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Auch vier Wochen nach dem verheerenden Waldbrand zwischen Langscheid und Langenfeld in der Verbandsgemeinde Vordereifel sind die Zeichen der Zerstörung noch deutlich sichtbar: Auf rund 50 Hektar Fläche war es nach wochenlanger Trockenperiode am 14. August zu einem Feuer gekommen, das etwa 650 Einsatzkräfte aus der ganzen Region in Anspruch nahm und Anwohner in Atem hielt.