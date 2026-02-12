Faasenacht in Mayen Vor solch reizenden Möhnen gibt Mayens OB gern auf 12.02.2026, 15:40 Uhr

Rathaussturm in Mayen, und das in doppeltem Sinn: Bei windigem Nieselwetter lassen die Möhnen aus den Stadtteilen und der Kernstadt nichts unversucht, um die Macht an sich zu reißen.

Schwerdonnerstag in Mayen heißt: früh raus und rein in Kostüm oder Uniform. „Faasenaacht en Maye, zesamme bont on jeck!“ ist nicht nur an diesem Tag das Leitmotiv, der traditionell den Möhnen gehört und in Mayen zugleich der „große Schultag“ der Karnevalisten ist.







