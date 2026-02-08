Landtagswahl 2026 Von Überstunden bis Walderhalt: Schweitzer in Andernach Alexander Thieme-Garmann 08.02.2026, 17:00 Uhr

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer hielt eine Rede über die politischen Schwerpunkte der SPD und die Zukunft von Rheinland-Pfalz. Alexander Thieme-Garmann

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) war zu Gast in Andernach. Er sprach dabei über Arbeit, Steuern, den Klimaschutz – und darüber, was Rheinland-Pfalz jetzt anpackt.

Hoher Besuch hatte sich am Wochenende in Andernach eingefunden. Im Rahmen seiner Wahlkampftour war Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) aus Mainz angereist, um vor Ort in den direkten Dialog mit den Bürgern zu treten. Damit war er einer Einladung des Andernacher Landtagsabgeordneten und Staatsminister Clemens Hoch gefolgt.







