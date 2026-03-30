Zubringer zu Jakobsweg
Von Nettesürsch zum Eifel-Camino pilgern
Ein Basaltstein mit Infotafel zeigt den Weg in Nettesürsch zum Eifel-Camino. Darüber freuen sich (von links) Erich Heinrich, Ehr
Ein Basaltstein mit Infotafel zeigt den Weg in Nettesürsch zum Eifel-Camino. Darüber freuen sich (von links) Erich Heinrich, Ehrenbrudermeister Heinz Schäfer, Polchs Stadtbürgermeister Gerd Klasen und Simon Sauer (Bauhof).
Thomas Brost

Zwischen Andernach und Klausen hat die St.-Matthias-Bruderschaft Mayen und Umgebung den Eifel-Camino, den Jakobsweg, markiert, mit Infotafeln versucht und in Schuss gehalten. Jetzt ist ein Zubringer im Maifeld ausgestattet worden.

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Das Pilgern wird immer beliebter. „Es ist in diesem Frühjahr bereits viel Bewegung auf dem Eifel-Camino“, bestätigt Heinz Schäfer diesen Eindruck: Er habe schon 50 Einzelpilgern einen Stempel fürs Pilgern auf dem Jakobsweg ausgestellt, sagt der Ehrenbrudermeister der St.

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