Zubringer zu Jakobsweg Von Nettesürsch zum Eifel-Camino pilgern Thomas Brost 30.03.2026, 14:25 Uhr

i Ein Basaltstein mit Infotafel zeigt den Weg in Nettesürsch zum Eifel-Camino. Darüber freuen sich (von links) Erich Heinrich, Ehrenbrudermeister Heinz Schäfer, Polchs Stadtbürgermeister Gerd Klasen und Simon Sauer (Bauhof). Thomas Brost

Zwischen Andernach und Klausen hat die St.-Matthias-Bruderschaft Mayen und Umgebung den Eifel-Camino, den Jakobsweg, markiert, mit Infotafeln versucht und in Schuss gehalten. Jetzt ist ein Zubringer im Maifeld ausgestattet worden.

Das Pilgern wird immer beliebter. „Es ist in diesem Frühjahr bereits viel Bewegung auf dem Eifel-Camino“, bestätigt Heinz Schäfer diesen Eindruck: Er habe schon 50 Einzelpilgern einen Stempel fürs Pilgern auf dem Jakobsweg ausgestellt, sagt der Ehrenbrudermeister der St.







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