Karneval in Mayen: Von großen Mäusen und falschen Polizisten
Mehrere Hundert Aktive, mehrere Tausend Zuschauer: Der Rosenmontagszug in Mayen ist ein Magnet des rheinischen Frohsinns. Es gibt Ungewöhnliches zu sehen: falsche Polizisten, Astronauten und viele Fantasiefiguren.
Ein rollendes Tollhaus ohne Tollität – kann das gut gehen? Die Mayener Faasenaacht hat den Beweis angetreten, dass selbst in prinzenloser Zeit die ungezügelte Narretei nicht zu kurz kommt. Eindrucksvoll hat sich der Rosenmontagszug durch die Straßen der Innenstadt geschlängelt, und von manchem Wagen strahlte manches Prinzen Glanz, wenn der auch etwas Patina angesetzt hat.