Von diesem Weihnachtsmarkt profitieren vor allem Tiere

Wenn ein Weihnachtsmarkt für die Katz’ ist, dann hat das in Mayen ausnahmsweise eine positive Bedeutung. Denn von dem Markt des Tierheims profitieren allen voran die tierischen Bewohner.

Hunderte Tierfreunde strömten auf das Gelände des Tierheims in Mayen. Der Weihnachtsmarkt ist hier längst Tradition.

Bei Temperaturen um die zwei Grad schlenderten Besucher an dekorierten Ständen vorbei, genossen das herzliche Miteinander – und unterstützten mit jedem Einkauf die tierischen Schützlinge.