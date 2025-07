Zum neunten Mal ist der Burghoftango in der Mayener Genovevaburg veranstaltet worden – das war für manchen wie eine Reise in die Vergangenheit, zum Tanzkurs in der Jugend.

Zugegeben: Der letzte Tanzkurs liegt beim Verfasser dieser Zeilen eine Weile zurück – exakt 47 Jahre. Seine Tanzpartnerin hieß Luise, und er war jederzeit darauf bedacht, dieser netten Schulfreundin nicht auf die Füße zu treten. Ein beliebter Tanzstil im Schülerkurs war der Tango. Den hat der Autor mit so viel Leidenschaft wie möglich und Hingabe (wie auch Rumba oder Cha Cha) getanzt, immer des Risikos gewärtig, mal daneben zu langen. Tango Argentino – dieser Tanz hat jetzt die Arena der Burgfestspiele Mayen bereichert. Nicht zum ersten Mal, aber mit einer echten Premiere.

In diese Arena hat sich der Verfasser getraut – mit ungewissem Ausgang. Seine Tanz- und Lebenspartnerin heißt jetzt Meggi. Und sie kennt alle Stärken – und leider auch die Schwächen, besonders beim Umgang auf dem Parkett. Gleich stimmt der Trainer die Freiwilligen, die sich auf die ehrwürdigen Bretter zum Schnupperkurs positioniert haben, ein: „Tango-Argentino-Tänzer sind keine Angsthasen. Sie lernen gern fürs Leben, auch hier“, sagt Axel Holz mit Nachdruck. Er muss es wissen: Seit 2004 hat er sich dem Tango Argentino intensiv verschrieben, der bedauerlicherweise nur in Kursen in Koblenz-Metternich anzutreffen ist. Axel Holz, im früheren Leben Leiter unserer Lokalredaktion in Mayen, assistieren ihm zwei charmante und erfahrene Tänzerinnen: Elvira Clement und Steffi Siegler. Sie motivieren, freuen sich mit den Ungeübten, feuern sie an. Ebenso wie die geübten Tänzer Hans-Joachim Kitzig und Bernd Siegler.

i Wie werde ich Tango-Tänzer? Einen Selbsterfahrungskurs der besonderen Art hat es auf Mayener Burg gegeben. Rico Rossival

Zunächst wird das richtige Gehen einstudiert. Federndes Gehen ist angesagt. „Kein Schlurfen, kein Schleppen“, mahnt Holz. Etikette ist erwünscht, ein strenger Dresscode indes nicht. Dennoch, Eindruck nötigt ein attraktives Paar ab: er mit schwarzer Hose, schwarzem Sakko, passendem Hemd, sie im leuchtend roten Kleid, High Heels und schwarzer Netzstrumpfhose. So stelle man sich ein Tangopaar vor. Noch so eine Weisheit: „Tangotänzer dürfen nicht schüchtern sein.“ Ist die Partnerin des Verfassers, die lässig ihre rechte Hand in seine linke Handfläche legt, allzu sehr auf Distanz? Diesen Eindruck unterbindet die rothaarige Tanzlehrerin, indem sie auffordernd wird: „Legen Sie Ihre beiden Hände auf die Brust Ihres Partners, spüren Sie ihn.“ Und erinnert ihn wiederum schmerzlich daran, dass sein letztes Kompliment schon etwas länger zurückliegt. „Sie müssen sich sagen, dass Sie eine wunderschöne Frau haben und stolz auf sie sind.“

Gleich mit der letzten Aussage muss der Körper, der etwas im Hohlkreuz schlaff hängt, im Rücken und die Schultern nach oben gestrafft werden. Und siehe da: Die drei Tanzschrittabfolgen lassen sich im Nu einstudieren, trefflich unterstützt von DJ Jonas Maria, der herrlich schmalzige Musik einspielt – und wissen lässt, dass er gleich hiernach auf dem Sprung nach Japan ist und im Übrigen als Tango-DJ einen Music Award eingeheimst hat.

i Axel Holz und Elfriede Clement gehen voran, sie leiten die Tanzwilligen sanft und doch bestimmend an. Rico Rossival

Die 20 Tänzerinnen und Tänzer schweben übers Parkett – getragen von der traumhaften Musik und den Aufmunterungen der Anleiter. Axel Holz applaudiert nach einer kurzweiligen Schnupperkursstunde und sagt überzeugt: „Sie haben das alles sehr gut gemacht, Sie sind jetzt Milonguero und Milonguera.“ Das sind die Tänzerinnen und Tänzer auf einer Milonga, einer öffentlichen Tanzveranstaltung, zu der keine persönliche Einladung benötigt wird – da ist vom Anfänger bis zum Maestro jeder Zweibeiner willkommen. Ein festes Ritual gibt es auch, wie man(n) zur eventuell bis dato unbekannten Tanzpartnerin kommt (siehe Infobox). Zur Milonga im Burghof stoßen jetzt geübte Tangotänzer aus der Region hinzu, das sieht sehr harmonisch aus.

Apropos Maestro: Wie Tanzen von einem anderen Stern mutet es an, als einem Torero gleich Mariano Galeano seine Partnerin Astria Apel ins Visier nimmt. Die beiden Profitänzer aus Wiesbaden, die jeden Tag fünf Stunden trainieren, zeigen, wie Tango Argentino in Perfektion aussieht – auch von der Anmutung her. Da passt alles, von der Mimik bis zu den Schrittfolgen. Besonders stockt dem Verfasser der Atem, wenn Mariano seine Beine nach oben fliegen lässt, unmittelbar an den Schritt der Partnerin. Alles stimmt auf den Punkt, auch solch wagemutigen Passagen. Das Publikum ist hörbar begeistert. Und verabschiedet das Tango-Paar, das trotz leichten Regens und glitschigen Untergrunds den Funken überspringen lässt, mit lang anhaltendem Applaus. Schön, dass so etwas die kulturelle Szene bereichert. Eine Premiere der etwas anderen Art in Mayen. Und für jede Frau gab es eine rote Rose obendrein.

i DJ Jonas Maria hat sich auf den Tango spezialisiert - er ist bei Milongas international ein gern gehörter Akteur. Rico Rossival

Informationen zum Tango Argentino: Axel Holz, Telefon 02651/947194. Die TGC Redoute Koblenz/Neuwied bietet Training in Koblenz-Metternich, Am Alten Metternicher Bahnhof 24, an, Trainingszeiten sind montags ab 18 Uhr (Basiskurs), 19.15 Uhr Mittelstufe und 20.30 Uhr für Fortgeschrittene. Informationen auch unter www.tangofieber.eu

Wie fordert der Herr zum Tango auf?

Wie fordert ein Herr eine Dame auf und umgekehrt? Dazu heißt es in einer Handreichung wie folgt: „Mit einem Cabeceo, einem Kopfnicken. Alle sind aufmerksam und lassen ihre Blicke schweifen. Gelingt es, die Aufmerksamkeit einer Tanguera oder (bei den Damen) von einem Tanguero zu ergattern, gibt es ein freundliches Lächeln. Kommt ein verbindliches Lächeln zurück, dann reicht meist ein weiteres leichtes Kopfnicken – und man ist zum Tanz verabredet. Direktes Ansprechen funktioniert aber je nach Situation ebenfalls. In unserer modernen Gesellschaft ist es auch nicht unüblich, dass eine Tänzerin einen Herrn auffordert. Gerade bei einem Frauenüberschuss ist das bei einer Milonga für die Damen die einzige Möglichkeit, um wenigstens eine Tanda (ein Block von drei bis fünf Tanzstücken) am Abend tanzen zu können. Hierhin passte nun unsere Bitte an die Herren der Schöpfung: Bitte zeigt auf den Milongas auch eure soziale Kompetenz!“ red