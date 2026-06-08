Nachverdichtung in Andernach
Von-Bodelschwingh-Straße: Neuer Spielplatz geplant
Auf der Fläche neben dem bestehenden Mehrfamilienhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße in Andernach soll ein Projekt des sozialen
Auf der Fläche neben dem bestehenden Mehrfamilienhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße in Andernach soll ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus umgesetzt werden. Die Stadt informiert über den aktuellen Sachstand.
Rico Rossival

Anwohner protestieren gegen den geplanten Neubau in der Von-Bodelschwingh-Straße in Andernach. Denn auf dem Baugrundstück befindet sich ein beliebter Spielplatz. Die Stadt informiert über den aktuellen Stand des Projekts.

Lesezeit 2 Minuten
Gegen die Überlegungen auf einem Gelände in der Von-Bodelschwingh-Straße in der Andernacher Südstadt ein Mehrfamilienhaus zu errichten, protestieren derzeit Anwohner: Sie sind dagegen, dass der Spielplatz, der sich derzeit auf dem Areal befindet, dem Bauvorhaben weichen soll.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBauen & Wohnen

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