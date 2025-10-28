Bahn stellt neuen Fahrplan vor Von Andernach ohne Umsteigen bis ans Meer reisen 28.10.2025, 14:00 Uhr

i Der Bahnhof Norddeich Mole wird oft von Reisenden angesteuert, die an der Nordsee Urlaub machen wollen. Ab dem 14. Dezember gibt es dorthin wieder eine Direktverbindung ab Andernach. Markus Hibbeler. picture alliance/dpa

Der aktuelle Fahrplan der Bahn sieht für Andernach nur noch wenige Verbindungen im Fernverkehr vor: Pro Fahrtrichtung halten lediglich vier Fernzüge am Bahnhof. Erfüllen sich mit dem Fahrplanwechsel die Hoffnungen auf eine bessere Anbindung?

Bahnkunden, die regelmäßig Züge von und nach Andernach nutzen, mussten auch in diesem Jahr starke Nerven beweisen: Umfangreiche Sanierungsarbeiten an Streckenabschnitten in NRW, der Neubau der Bahnüberführung in Weißenthurm und einige erst recht kurzfristig kommunizierte Sperrungen und Umleitungen verursachten in den vergangenen Monaten zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen.







