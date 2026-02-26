Sammy Labidi (SPD) ist gewählt Vom rappenden Rabauken zum Andernacher Bürgermeister Martina Koch 26.02.2026, 12:36 Uhr

i Sammy Labidi (rechts) ist neuer Andernacher Bürgermeister. Seine Ehefrau (2. von rechts) sowie das Ehepaar Greiner gehörten zu den ersten Gratulanten. Ingo Beller

Mit 24 von 40 Stimmen wählt der Andernacher Stadtrat den SPD-Kandidaten Sammy Labidi zum neuen Bürgermeister. Der Höhepunkt eines spannenden Wahlabends, zu dessen Beginn der aktuelle Amtsinhaber seinen Rückzug aus dem Rennen erklärt hatte.

Sie war mit Spannung erwartet worden, die Wahl des Andernacher Bürgermeisters im Stadtrat. Vier Kandidaten hatten im Vorfeld ihre Bewerbung eingereicht. Am Ende gab es lediglich ein Wahlduell zwischen CDU-Bewerber Milan Kriegel und dem SPD-Kandidaten Sammy Labidi, das Letzterer mit deutlicher Mehrheit für sich entschied.







