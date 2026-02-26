Sammy Labidi (SPD) ist gewählt
Vom rappenden Rabauken zum Andernacher Bürgermeister
Sammy Labidi (rechts) ist neuer Andernacher Bürgermeister. Seine Ehefrau (2. von rechts) sowie das Ehepaar Greiner gehörten zu d
Sammy Labidi (rechts) ist neuer Andernacher Bürgermeister. Seine Ehefrau (2. von rechts) sowie das Ehepaar Greiner gehörten zu den ersten Gratulanten.
Ingo Beller

Mit 24 von 40 Stimmen wählt der Andernacher Stadtrat den SPD-Kandidaten Sammy Labidi zum neuen Bürgermeister. Der Höhepunkt eines spannenden Wahlabends, zu dessen Beginn der aktuelle Amtsinhaber seinen Rückzug aus dem Rennen erklärt hatte.

Lesezeit 3 Minuten
Sie war mit Spannung erwartet worden, die Wahl des Andernacher Bürgermeisters im Stadtrat. Vier Kandidaten hatten im Vorfeld ihre Bewerbung eingereicht. Am Ende gab es lediglich ein Wahlduell zwischen CDU-Bewerber Milan Kriegel und dem SPD-Kandidaten Sammy Labidi, das Letzterer mit deutlicher Mehrheit für sich entschied.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren