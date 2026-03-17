Astrid Simonis aus Ditscheid
Vom entführten Border Collie zur Hundetrainerin
Astrid Simonis mit ihrer Tochter Lea Simonis bei einem Spaziergang mit ihren Hunden.
Astrid Simonis mit ihrer Tochter Lea Simonis bei einem Spaziergang mit ihren Hunden.
Antje Rehorn

Ein Border Collie namens Norman machte aus einem stillen Mädchen eine Frau mit einer Mission. Astrid Simonis aus der Vordereifel vermittelt heute Hunde, trainiert Halter – und hilft Tieren, die sonst vielleicht im Tierheim landen würden.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Auto fährt durch die Vulkaneifel. Darin ist unter anderem ein junger Border Collie. Sein Besitzer ist verstorben. Er braucht ein neues Zuhause. Am Eingang eines Örtchens steht eine Achtjährige. Sie weiß, dass das Auto kommt. Ihre Eltern denken darüber nach, den Hund aufzunehmen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren