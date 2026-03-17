Astrid Simonis aus Ditscheid Vom entführten Border Collie zur Hundetrainerin Sophia Marie Rehorn 17.03.2026, 16:00 Uhr

i Astrid Simonis mit ihrer Tochter Lea Simonis bei einem Spaziergang mit ihren Hunden. Antje Rehorn

Ein Border Collie namens Norman machte aus einem stillen Mädchen eine Frau mit einer Mission. Astrid Simonis aus der Vordereifel vermittelt heute Hunde, trainiert Halter – und hilft Tieren, die sonst vielleicht im Tierheim landen würden.

Ein Auto fährt durch die Vulkaneifel. Darin ist unter anderem ein junger Border Collie. Sein Besitzer ist verstorben. Er braucht ein neues Zuhause. Am Eingang eines Örtchens steht eine Achtjährige. Sie weiß, dass das Auto kommt. Ihre Eltern denken darüber nach, den Hund aufzunehmen.







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