Firmenübergabe in Andernach Vom Azubi zum Geschäftsführer Wolfgang Lucke 19.12.2024, 11:01 Uhr

i Auf dem Foto sind Maximilian Mohr, Manfred Zens und Rolf Keuser zu sehen. Wolfgang Lucke

Viele Unternehmen haben ein Problem mit der Nachfolge. In Andernach ist bei Z&K Industriebedarf ein sehr ungewöhnlicher und harmonischer Betriebsübergang gelungen.

Wenn alle Betriebsübergänge so problemlos ablaufen würden wie bei Z&K Industriebedarf in Andernach, wäre manche Sorge in der heimischen Wirtschaft kleiner. Nach 37 Jahren geben die beiden Gründer und Geschäftsführer, Manfred Zens und Rolf Keuser, den Staffelstab an Maximilian Mohr weiter.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen