Nach langer Hängepartie Volkesfeld will endlich Häuser bauen lassen 17.01.2025, 10:00 Uhr

i Rudolf Schüller und der Volkesfelder Gemeinderat freuen sich, dass das Baugebiet jetzt entwickelt werden darf. Thomas Brost

Traditionell drückt der kleinen Gemeinde Volkesfeld der Schuh. Dennoch will das Eifeldorf dieses Jahr einiges Geld in die Hand nehmen, damit sich etwas entwickelt.

Fast schon traditionell ist Volkesfeld nicht auf Rosen gebettet. Der kleinsten Gemeinde in der Verbandsgemeinde Mendig fehlt es an soliden und sprudelnden Einnahmequellen. So ist es nicht verwunderlich, dass der Ergebnishaushalt für 2025 wohl mit einem Defizit abschneiden wird.

