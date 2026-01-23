Maifelder Narrentreffen
Visionär, Macher, Tausendsassa und Krombiere Jeck
Die Maifelder Krombiere Jecken mit Neuzugang Marcus Bolzhauser, Bürgermeister Maximilian Mumm und Martina Bang-Dosio (vorne).
VG Maifeld/Ramona Reichelt

Marcus Bolzhauser wurde zum neuen Krombiere Jeck gekürt. Die Ordensverleihung war der Höhepunkt des 19. Maifelder Narrentreffens im Polcher Forum.

Der neue Krombiere Jeck ist Visionär, Macher und ehemaliger Prinz Karneval. Außerdem Gründungsmitglied der legendären Rentner-Band, die aus dem Ochtendunger Karneval nicht wegzudenken ist und mit ihrem „Eisernen Gustav“ wie der „Schwarz-Weißen Nacht“ Furore macht.

