Nach einer langen Planungsphase hat nun der erste Bauabschnitt für die Sanierung der Virneburg begonnen. Zum Beginn der Bauarbeiten waren zahlreiche Vertreter aus Politik und Denkmalpflege erschienen.

So mancher Motorradfahrer wird leuchtende Augen bekommen beim Klang des Namens – führt doch die Bundesstraße 258 direkt durch Virneburg hinauf zum Nürburgring. „Unsere Serpentinen sind bei Motorradfahrern schon fast eine Legende“, berichtet Ortsbürgermeister Torsten Zilles nicht ohne Stolz. Aber der Ortschef bekommt dieser Tage auch leuchtende Augen, wenn er hinaufblickt zum Burgberg. Denn dort ist der Turm seit Kurzem von einem eindrucksvollen Baugerüst eingehüllt. „Der Turm ist das Herzstück unserer Burg, nicht nur für die Virneburger, sondern auch für Wanderer und Touristen. Daher freue ich mich besonders, dass nach einer langen Planungsphase nun endlich hier mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden kann“, freute sich Zilles. Oft werde er gefragt, wann der Turm denn wieder zugänglich sei. Doch starke Schäden am Gebäude verhindern dies seit einiger Zeit.

i Auf dem Turm der Virneburg haben erste Arbeiten bereits begonnen. Martin Ingenhoven

Rudolf Conrads ist Schatzmeister des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz und weiß genau über die Schäden an der Virneburg Bescheid. Schließlich gehört dem Verein die Ruine seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. „Im Jahr 2021 hatten sich Anwohner über Steine beschwert, die vom Turm herabfallen. Daraufhin haben wir in einem ersten Schritt Schutznetze angebracht. Wenig später haben wir die Fensterstürze der Pallaswand gesichert“, erinnert sich Conrads. Neben der Virneburg gehören dem Rheinischen Verein mit der Burg Stahleck und der Ruine Stahlberg zwei weitere mittelalterliche Festungsanlagen. „Mein Herz zerspringt vor Freude, dass ich hier endlich ein Gerüst sehe. Der Turm hat mir doch die ein oder andere schlaflose Nacht verursacht“, zeigt sich der Burgenfreund mit Blick auf die lange Planungsphase erleichtert.

Als herausfordernd hatte sich hier vor allem die Finanzierung für die Sanierung der Virneburg herausgestellt. Diese ist nun endlich in trockenen Tüchern. Bürgermeister Zilles erklärt: „182.500 Euro erhalten wir vom Bund für die Turmsanierung, 146.000 Euro gibt das Land dazu. Die Stiftung Denkmalschutz unterstützt uns mit 20.000 Euro und der Rheinische Verein mit 10.100 Euro.“ Weitere 6000 Euro erbringe die Ortsgemeinde in Eigenleistung, wie etwa das Freischneiden des Gerüstplatzes oder die Versorgung des Burgberges mit elektrischem Strom für die anstehenden Bauarbeiten.

i Kai-Uwe Radtke hat seinen Wohnsitz in unmittelbarer Nähe der Burg und engagiert sich im Freundeskreis der Burg Virneburg. Martin Ingenhoven

Zur Koordinierung der Arbeiten vor Ort hat sich im Jahr 2021 eigens ein Förderverein gegründet – der Freundeskreis der Burg Virneburg. Schriftführer des Vereins ist seit dem vergangenen Jahr Kai-Uwe Radtke. Der Kölner hat seinen Zweitwohnsitz seit Langem in Virneburg. Als Freund alter Festungsanlagen war es für ihn naheliegend, sich zu engagieren, zumal sein Haus direkt am Burgberg steht. „Im Mittelalter wäre ich ein sogenannter Burgfleckenbewohner gewesen. Mein Haus war Teil der äußeren Befestigung. In den Mauern befindet sich sogar noch eine Schießscharte – allerdings vermauert“, erzählt Radtke. Denn die Burg muss im Mittelalter wesentlich größer gewesen sein als der heute sichtbare Teil. Im Jahr 1689 wurden große Teile der Burg im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges zerstört. Seither ist die Virneburg die Ruine, die das Ortsbild weithin sichtbar prägt. Dabei war die Virneburg einst von großer Bedeutung, so finde sich noch heute in einem Fenster des Kölner Doms das Virneburger Wappen, berichtet Kai-Uwe Radtke.

i Nach langer Planungsphase steht die Sanierung der Virneburg nun auf soliden finanziellen Füßen. Zum Beginn der Bauarbeiten waren zahlreiche Vertreter aus Politik und Denkmalpflege erschienen. Martin Ingenhoven

„Viele Wanderer kennen nur die Virneburg und wissen gar nicht, dass es auch einen Ort zu ihren Füßen gibt“, so Torsten Welling, MdL, der ebenfalls zum Beginn der Bauarbeiten auf den Burgberg gekommen ist. Das weiß auch Alfred Schomisch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel. „Mir ist heute Morgen bewusst geworden, wie burgenreich unsere Verbandsgemeinde ist. Da gibt es ja nicht nur Schloss Bürresheim. Die Virneburg müssten wir da noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen. Wir sind auf einem guten Weg, die Ruine zu erhalten. Es ist mir ein großes Anliegen, die Burg noch mehr zu vermarkten“, versichert Schomisch und erntet volle Zustimmung von Ortsbürgermeister Zilles.

Für Erich Engelke von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zählt weniger die Bekanntheit der Burg, als vielmehr das Engagement vor Ort. „Es sind die kleinen versteckten Dinge im Land, die so wertvoll sind. Wichtig ist, dass die Menschen sich für ihre Heimat engagieren. Denn jedes verlorene Denkmal ist auch ein Stück Heimatverlust“, ist sich der Denkmalschützer sicher.

i Im Inneren des Turms gelang den der Fund eines bisher unbekannten Gewölbes, das nun freigelegt und gesichert werden soll. Martin Ingenhoven

Damit die Virneburg noch lange ein beliebtes Wanderziel bleibt und bald wieder in altem Glanz erstrahlt, wurden nun die Arbeiten am Turm aufgenommen, der dazu komplett eingerüstet wurde. Dabei wurde schon so manch unerwartete Entdeckung gemacht. „Innerhalb des Turms gibt es einen Raum, den wir freilegen und sichern wollen. Bei einer ersten Begutachtung konnten wir feststellen, dass sich dort tatsächlich ein Kreuzgratgewölbe befindet“, berichtet Gaspare Marsala, Planer der Sanierung in Virneburg. Doch auch weniger spektakuläre Befunde sind für die Ingenieure und Archäologen wichtig. So können kleine Holzsplitter, als Reste mittelalterlicher Gerüste, Hinweise auf das genaue Alter der Burg geben, die im Jahr 1052 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird, aber möglicherweise schon älter ist.

i Gaspare Marsale ist mit der Planung der Sanierung in Virneburg beauftragt und achtet dabei auch auf kleinste Details, die Aufschluss über die Geschichte der Burg geben könnten. Martin Ingenhoven

Wer sich selbst ein Bild von den Arbeiten auf der Virneburg machen möchte, erwandert den Burgberg am besten über das Traumpfädchen „Virneburger Burgblicke“. Die 3,5 Kilometer lange Tour beginnt und endet am Gemeindehaus, wo Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Alle Informationen rund um die Strecke finden sich unter: www.traumpfade.info/traumpfaedchen/