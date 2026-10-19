Schafmarkt in Mayen Vinzenz ist der schönste Bock im Land Elvira Bell 19.10.2026, 11:00 Uhr

i Der begeisterte Schäfer-Nachwuchs stahl den Schafen ein wenig die Schau. Elvira Bell

Eine 380 Exemplare starke Schafherde führte Friedel Bous durch die Straßen von Mayen – eines der vielen Hingucker beim Mayener Schafmarkt. Ein weiterer: die Prämierung zum Mister und zur Miss Mayen.

Sie trotzt Kriegen, übersteht Seuchen und beweist auch im 621. Jahr ihre ungebrochene Anziehungskraft: die jahrhundertealte Tradition des Mayener Schafmarkts. Der Mayener Markt hat ein weiteres, glanzvolles Kapitel geschrieben. „Es war eine absolute Mega-Veranstaltung“, bilanziert Heinrich Schulte von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.







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