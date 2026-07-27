In der VG Mendig Vier Brände: Schaden ist fünfstellig Thomas Brost 27.07.2026, 10:30 Uhr

i Viermal hat es kürzlich in der Verbandsgemeinde Mendig gebrannt. Deswegen ist ein 31 Jahre alter Mann aus der VG derzeit in Haft. Thomas Brost (Symbolfoto)

Viermal hat es in der Verbandsgemeinde Mendig gebrannt – auf einem abgeernteten Feld und in der weiteren Vegetation. Ein 31-jähriger Mann ist verdächtig, die Brände gelegt zu haben. Der Wehrleiter der VG Mendig erläutert die Hintergründe.

Insgesamt soll er vier Flächenbrände in der Verbandsgemeinde Mendig gelegt haben: Aus diesem Grund sitzt ein 31 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Wie groß der Schaden ist, den er mutmaßlich angerichtet hat, erklärt der Wehrleiter der VG.Wie Stephan Schüller, der Wehrleiter der VG, auf Anfrage erläutert, hat es hauptsächlich in der Gemarkung Niedermendig gebrannt, darüber hinaus in der Gemarkung Thür.







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