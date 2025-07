Der Rotary Club Mayen steht für das Jahr 2025/26 unter neuer Führung: Christian May übernahm die Stafette von Past-Präsident Markus Schmitt (Küster Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft). Herzlicher Dank galt dem scheidenden Präsidenten, der unter dem Motto „Familie und Gesundheit“ nach Auskunft von May „ein bewegendes Jahr“ gestaltet hatte – mit Höhepunkten wie dem Grant-Projekt für Defibrillatoren in der Mayener Innenstadt. Was hat Christian May (Möbel May) in seiner Amtszeit vor?

Herr May, dies ist quasi Ihre erste Amtshandlung als neuer Vorsitzender des Rotary Clubs Mayen gewesen: die Ansage der Big Band der Bundeswehr auf dem Markt. Sie haben auch den Kontakt hergestellt. Wie kam es dazu?

Als Musiker im heimischen Musikverein in Leienkaul hatte ich bereits das Vergnügen, Musiker der Big Band persönlich bei Workshops, Probewochenende und sogar begleitend auf Konzerten kennenzulernen. Ein besonderer musikalischer Gruß geht dabei an Adi Becker, langjähriges Mitglied der Big Band, sowie Andreas Sicking und für die Älteren unter Ihnen Bernhard Wachsmann. Sie haben uns über viele Jahre musikalisch im Musikverein begleitet, sie haben uns unterrichtet, unterstützt, mitgespielt und unseren Musikverein damit musikalisch und uns menschlich bereichert. Ich habe dann den Kontakt zur Big Band gesucht und gefragt, ob sie in Mayen auftreten würde. Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass so viele Menschen unserer Einladung im Verein mit der Veranstaltergemeinschaft auf den Marktplatz in Mayen gefolgt sind: Die Big Band der Bundeswehr live in Mayen – das passiert ja nicht alle Tage.

Was sind die Projekte, die der Rotary Club Mayen nach vorn bringen will?

Manch einer fragt sich vielleicht: Rotary – was machen die eigentlich so? Nun, weltweit kennen uns viele vom Kampf gegen Polio, gemeinsam mit der Bill-Gates-Stiftung. Aber das meiste passiert nicht irgendwo in der Welt, sondern genau hier – vor unserer Haustür. Im vorigen Jahr haben wir gemeinsam mit der Stadt Mayen zum Beispiel Defibrillatoren für die Innenstadt gestiftet – und im Burghof gibt’s seit 2020 einen „Kinder-Bienenspielplatz“. Es gibt viele Projekte, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind – wie unser jährliches Leuchtturmprojekt „4L: Lesen. Lernen. Leben. Lernen.“ Ein Projekt, bei dem wir Schulen und Kitas mit Büchern unterstützen und gemeinsam mit den Kindern erleben, wie wertvoll Bildung, Lesen und Neugier für die persönliche Entwicklung sind. In diesem Jahr liegt uns zudem ein besonderes Projekt am Herzen: das Bildungs- und Pflegeheim von St. Martin in Düngenheim, wo die Stadt Mayen der größte Beleger ist. Der dortige Spielplatz ist leider vollkommen veraltet und lädt weder zum Spielen noch zum Verweilen ein. Wir möchten einen barrierefreien, integrativen Spielplatz schaffen für die überwiegend beeinträchtigten Kinder, die dort in der Einrichtung leben, aber auch für alle Kinder der Grundschule sowie der Region. Dafür sammelten wir Spenden während des Konzertes der Big Band der Bundeswehr.

Wie ist der Konzertabend mit der Big Band verlaufen?

Wir sind überwältigt von der Spendenfreudigkeit der Zuhörer, 25.000 Euro sind ein großartiges Ergebnis. Und da spreche ich auch im Namen der Veranstaltergemeinschaft, zu der neben der Stadt auch die Kreissparkasse Mayen, der Wochenspiegel, die Firma MHT und der Lokalanzeiger zählen. Die Spenden fließen sozialen und gemeinnützigen Zwecken in der Stadt Mayen zu, so für Projekte der Lebenshilfe, des Tierheims und des Kinderschutzbundes.

Mit Christian May sprach Thomas Brost.