Dank der hohen Nachfrage kommt das Musical über den Sozialreformer am ersten Oktoberwochenende für zwei Aufführungen ins Kottenheimer Bürgerhaus zurück. Darauf können sich die Besucher laut dem musikalischen Leiter Gerd Schlaf freuen.
Die Vorbereitungen für die Neuauflage der beiden Benefiz-Aufführungen von „Kolpings Traum“ – einem fesselnden Musical – befinden sich auf der Zielgeraden. Die inspirierende Geschichte des Sozialreformers Adolph Kolping wird aufgrund zahlreicher Nachfragen am Samstag, 4.