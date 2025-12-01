Viele Hände retten Volkesfelder Gotteshaus

Überall bangen Gläubige im Bistum Trier, ob ihr Gotteshaus noch Bestand haben wird – die Bistumsreform sieht die Schließung von schwach besuchten Kirchen vor. In Volkesfeld in der Eifel hat man frühzeitig Hilfe zur Selbsthilfe geleistet.
Lesezeit 3 Minuten
In Zeiten unsicherer Finanzen fiele manch wertvolles Gebäude dem Verfall anheim, falls nicht Menschen an einem Strang zögen und Arbeit aufwenden würden, um das, was ihnen lieb und teuer ist, zu erhalten. Ein solches Schicksal könnte man auch der Marienkapelle in Volksfeld voraussagen, hätte sich nicht vor 16 Jahren ein Förderverein gegründet, der den Vereinszweck hat, die „Beschaffung von Mitteln“ voranzubringen, die einzig „der Pflege, ...