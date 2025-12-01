Tatkräftiges Ehrenamt Viele Hände retten Volkesfelder Gotteshaus Thomas Brost 01.12.2025, 13:00 Uhr

i Proper sieht es in der Marienkapelle aus, das Innenleben liegt den Vorstandsmitgliedern (von links) Peter Pitzen, Heinz Kurek, Heribert Müller und Rudolf Wingender und vielen weiteren Mitstreitern am Herzen. Thomas Brost

Überall bangen Gläubige im Bistum Trier, ob ihr Gotteshaus noch Bestand haben wird – die Bistumsreform sieht die Schließung von schwach besuchten Kirchen vor. In Volkesfeld in der Eifel hat man frühzeitig Hilfe zur Selbsthilfe geleistet.

In Zeiten unsicherer Finanzen fiele manch wertvolles Gebäude dem Verfall anheim, falls nicht Menschen an einem Strang zögen und Arbeit aufwenden würden, um das, was ihnen lieb und teuer ist, zu erhalten. Ein solches Schicksal könnte man auch der Marienkapelle in Volksfeld voraussagen, hätte sich nicht vor 16 Jahren ein Förderverein gegründet, der den Vereinszweck hat, die „Beschaffung von Mitteln“ voranzubringen, die einzig „der Pflege, ...







