Großes Pflanzprogramm
Viele Bäume sollen bald in Mendig wachsen
Einige Bäume stehen bereits in der Schulstraße. Auf einer Übersichtskarte ist zu sehen, wo weitere Standorte geplant sind.
Einige Bäume stehen bereits in der Schulstraße. Auf einer Übersichtskarte ist zu sehen, wo weitere Standorte geplant sind.
Rico Rossival

Das beste Programm für den Klimawandel ist die Anpflanzung von Bäumen. Dem hat sich auch die Stadt Mendig verschrieben. Sie hat ein Extraprogramm auf den Weg gebracht.

Lesezeit 3 Minuten
Ihre Bäume lässt die Stadt Mendig seit geraumer Zeit über eine Satzung unter Schutz stellen. Dies betrifft nicht nur Bäume im öffentlichen Raum. Mehr Bäume sind ein probates Mittel gegen negative Auswirkungen des Klimawandels. Aus diesem Grund legt die Stadt nach einem Votum des Stadtrates ein spezielles Programm auf, um den Baumbestand zu vergrößern.

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