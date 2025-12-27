2025 in der Eifel: Viel los in Mayen und der VG Mendig
2025 in der Eifel
Viel los in Mayen und der VG Mendig
In der Stadt Mayen und der Verbandsgemeinde Mendig hat sich seit Januar einiges getan. Unsere Zeitung liefert einen Überblick.
Lesezeit 1 Minute
Interessante Entwicklungen haben sich in der Stadt Mayen und der Verbandsgemeinde Mendig ergeben. Unsere Zeitung liefert einen Überblick.Stadt Mayen: Dank Bezuschussung von Bund und Land tut sich etwas im Stadtkern. Sichtbares Zeichen ist die Niederlegung von alten Gebäuden im Bereich von Hombrich und Entenpfuhl – dieser Bereich soll durch den Bau einer Hochgarage und eines Apartmenthauses – Investor ist die VR-Bank ...