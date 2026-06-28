Partnerschaft wird enger
Viel Lob für Mayen aus der Ukraine
Schalte in die Ukraine: Der Bürgermeister der Stadt Tschyhyryn und sein Mitarbeiter im Austausch mit dem Mayener Stadtrat.
Schalte in die Ukraine: Der Bürgermeister der Stadt Tschyhyryn und sein Mitarbeiter im Austausch mit dem Mayener Stadtrat.
Rico Rossival

Seit 2023 besteht eine Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt, seit Mai kümmert sich ein neuer Freundschaftskreis um die Verbindung zwischen Tschyhyryn und Mayen. Jetzt ist in der Videoschalte ein Zwischenfazit gezogen worden.

Lesezeit 3 Minuten
Das war im Mayener Stadtrat außergewöhnlich: Zuhörer, die mehr als 2000 Kilometer entfernt sind. An der jüngsten Sitzung nahm der Stadtvorstand der ukrainischen Partnerstadt Tschyhyryn per Videoschalte teil. Die Ukrainer skizzierten das, was beide Seiten seit 2023 geleistet haben – und sie blickten in die Zukunft.

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