Stelldichein der Krimiautoren Viel kriminelle Energie in Maria Laach Elvira Bell 15.12.2025, 12:00 Uhr

i Eine Überraschung aus der Feder von Wolfgang Süß (rechts) gab es zum Schluss. Die Moderatorin und die Krimiautoren trugen in verschiedenen Rollen eine Geschichte vor. Elvira Bell

Drei namhafte Krimiautoren aus der Eifel haben sich mit Musikern getroffen – herausgekommen ist ein spannender Abend, der über dreieinhalb Stunden ging, in Maria Laach.

Mucke, Mord und muntre Männer X-Edition: Nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren haben Zuschauer in Maria Laach erneut ein kriminell-spannendes Programm erlebt. Die Rezeptur? Immer dann, wenn drei namhafte Krimiautoren aus der Eifel, die beim Vorlesen eine gewisse Schauspielkunst beherrschen, auf unterhaltsame Moderation und auf glänzend intonierte Livemusik treffen, entsteht ein meisterlicher Abend.







