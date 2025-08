Die dritte Spielzeit von Intendant Alexander May bei den Mayener Burgfestspielen neigt sich dem Ende zu. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen: Was kam beim Publikum gut, was kam weniger gut an? Und wie sieht er den Umzug im nächsten Jahr?

Allmählich biegen die Burgfestspiele Mayen auf die Zielgeraden ein: In knapp zwei Wochen endet die 2025er-Saison mit einer Festspielgala in der Genovevaburg. Eine kurze Zwischenbilanz zieht Alexander May (54) im Gespräch mit unserer Zeitung. May hat noch einen Vertrag bis zum 31. August 2026 – die Vorzeichen im Hintergrund deuten darauf hin, dass der gebürtige Trierer verlängern wird. Jetzt steht erst mal eine räumliche Zäsur an: Die Festspiele sollen 2026 und 2027 vor der Herz-Jesu-Kirche spielen, weil die Generalsanierung der Genovevaburg mehrere Jahre braucht.

Wie fällt Ihre vorläufige Bilanz der Spielzeit 2025 aus?

Sehr positiv. Wir haben bisher rund 2000 Karten mehr verkauft als zum gleichen Zeitpunkt im vorigen Jahr – das ist ein schöner Erfolg. Momentan liegen wir sogar leicht über dem Endstand von 2024. Seit Beginn meiner Intendanz vor drei Jahren konnten wir jedes Jahr zwischen 10 und 20 Prozent mehr Zuschauer begrüßen. Es sieht so aus, als würden wir diesen Aufwärtstrend auch 2025 fortsetzen.

„Wir haben den neuen Ort mit Bedacht gewählt und freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich dort bieten.“

Intendant May sieht dem Umzug an die Herz-Jesu-Kirche (2026 und 2027) optimistisch entgegen.

Künstlerisch bin ich mit allen Produktionen sehr zufrieden. Unser Märchenstück ist trotz extrem kurzer Probenzeit richtig schön geworden. „Das kleine Gespenst“ hat unsere Erwartungen sogar weit übertroffen – wir liegen hier fast bei einer Auslastung von 100 Prozent, das ist wirklich außergewöhnlich. Auch „Ladies Night“ kommt super beim Publikum an und erfüllt all unsere Hoffnungen, sowohl in der Umsetzung als auch bei den Zuschauerzahlen. Es lief ja schon bei Peter Nüesch gut, aber ich denke, dass sich auch unsere neue Inszenierung absolut sehen lassen kann. Ich bin mir sicher, das wird der Publikumsliebling 2025.

Auch mit dem Musical „Süßes Gold“ sind wir zufrieden, und „Titanic“ liegt ebenfalls über unseren kalkulierten Zahlen. Unsere Extras im Alten Arresthaus wurden gut angenommen. „Sterngarten“ war schon vor Spielzeitbeginn ein Renner – das Stück ist dauerhaft ausverkauft. Und auch „Werther“ konnte nach der Premiere die Erwartungen erfüllen. „Muttis Kinder“ und „Uwaga“ waren künstlerisch toll, wurden hier aber nicht ganz so gut angenommen.

Gibt es noch Karten für die Stücke?

Ja, für viele Produktionen sind noch Karten verfügbar – außer für „Sterngarten“ und „Titanic“, da ist schon alles ausverkauft. Auch beim Märchenstück wird es langsam knapp.

i Wenn "Ladies Night" mit dem ersten Showauftritt der Top Dogs endet, gibt es im Publikum kein Halten mehr. Rico Rossival

Wird es ein Wiedersehen mit „Sterngarten“ geben?

Ja, wir nehmen das Stück auch im kommenden Jahr wieder ins Programm. So ähnlich wie damals beim „Zuckertoni“, der lief ja auch über zwei Spielzeiten. Ein neues Bürgerprojekt planen wir dann für 2027 – wir möchten diese schöne Tradition des Bürgertheaters auf jeden Fall fortführen.

Wie wird es mit „Titanic“ nach dem 16. August weitergehen?

„Titanic“ ist eine Gemeinschaftsproduktion mit mehreren Städten: Neben der Stadt Mayen machen Bad Gandersheim, Bad Hersfeld, Schwäbisch Hall und Ettlingen mit. In Schwäbisch Hall waren wir bereits – dort war, wie bei uns, der Verlauf hervorragend. Zwei Vorstellungen stehen noch in Ettlingen an, dann geht’s weiter nach Bad Hersfeld. Nächstes Jahr folgt Bad Gandersheim, dazu kommt noch ein Gastspiel in Neersen. Wir mussten nur ein Fünftel der Produktion selbst finanzieren.

i "Titanic - Schöne Menschen spielen große Gefühle" ist multifunktional einsetzbar - neben Mayen auch in vier weiteren Festspielstädten. Rico Rossival

Ein Blick voraus auf die Saison 2026: Was erwartet die Zuschauer?

Fürs Familienstück wurde vom Publikum die „Bremer Stadtmusikanten“ gewählt – das freut uns sehr. Der Ausschuss für Kultur und Märkte hat außerdem bereits folgende Stücke beschlossen: Die Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“, im Arresthaus wird es „Achtsam morden“ geben, bekannt aus der gleichnamigen Serie. Und wenn im Rat unser Haushalt für 2026 wie geplant beschlossen wird, wollen wir auch die „Zauberflöte“ als musikalische Revue auf die Bühne bringen – das wäre ein echtes Highlight.

Den Festspielen steht der Umzug zum Vorhof der Herz-Jesu-Kirche am Fuß der Burg ins Haus. Bereitet Ihnen das Kopfzerbrechen?

Nein, ich sehe dem Ganzen sehr zuversichtlich entgegen. Natürlich ist jede Veränderung eine Herausforderung – aber auch eine Chance. Wir haben den neuen Ort mit Bedacht gewählt und freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich dort bieten. Mehr möchten wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten – wir laden alle herzlich ein, bei unserer Abschlussgala am 16. August im Burghof dabei zu sein, denn dort werden wir dann auch einen Ausblick auf das geben, was 2026 kommt.

i An die Herz-Jesu-Kirche werden die Burgfestspiele umziehen müssen. Dort vor dem Portal sollen Bühne und Publikumsränge ihren Platz finden. Thomas Brost

Wird es einen Verlust an Spielfläche oder Sitzplätzen geben im Vergleich zur jetzigen Situation?

Die künstlerische Grundidee bleibt erhalten – das ist uns wichtig. Natürlich bringt jeder neue Ort seine eigenen Besonderheiten mit sich, aber wir arbeiten daran, das gewohnte Burgfestspiel-Gefühl mitzunehmen. Konkreter werden wir nach dem 16. August – bei unserer Abschlussgala im Burghof. Dort möchten wir gemeinsam mit unserem Publikum zurückblicken, feiern – und einen ersten Blick nach vorn werfen.