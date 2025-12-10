VG Vordereifel verabschiedet ihren Haushalt

Ein umfangreiches Zahlenwerk ist der Haushaltsplan der VG Vordereifel. Dieser wurde jüngst verabschiedet. Die großen Investitionen drehen sich um Feuerwehren, Schulen, aber auch den Glasfaserausbau.
Alle Jahre wieder – so heißt es für Räte und Ausschüsse der Verbandsgemeinden (VG) im Land zum Jahresende. Denn dann geht es um die Verabschiedung der Haushaltssatzungen. So auch in der Vordereifel, wo sich der Verbandsgemeinderat zu seiner letzten Sitzung im Jahr im Kongresszentrum in Wanderath traf.