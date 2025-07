Die Verbandsgemeinde Vordereifel im Kreis Mayen-Koblenz hat Fördermittel aus dem Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. So will die VG die Mittel in Höhe von gut 2,6 Millionen Euro verwenden.

Trotz angekündigter Investitionsmilliarden aus dem Bund steht es um die Finanzen vieler Gemeinden besonders im ländlichen Raum nicht gut. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen des Landes anzugleichen, hat das Land Rheinland-Pfalz das Regionale Zukunftsprogramm aufgelegt.

Mit einem Gesamtbudget von 200 Millionen Euro sollen Regionen gestärkt werden, die besondere strukturelle Herausforderungen zu stemmen haben. Die Verbandsgemeinde (VG) Vordereifel ist die einzige im Kreis Mayen-Koblenz, die Fördermittel aus dem Zukunftsprogramm erhalten hat.

Drei verschiedene Themenbereiche können abgedeckt werden

Bürgermeister Alfred Schomisch legte nun dar, wie die VG die Mittel in Höhe von gut 2,6 Millionen Euro verwenden möchte. Die förderfähigen Maßnahmen müssen dabei einem von drei Kapiteln des Programms zugeordnet werden. Kapitel I umfasst Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur und der sozialen Gemeinschaft vor Ort. In Kapitel II finden sich Projekte zu Klimaschutz, Klimaresilienz und sonstige strukturelle Maßnahmen. Kapitel III schließlich ist für Wirtschafts-, agrar- und verkehrsstrukturelle Maßnahmen vorgesehen.

Die Sanierung der Sportanlage ist der größte Batzen

Jedes der drei Kapitel muss im Investitionsplan mit einem bestimmten Prozentsatz berücksichtigt werden. Dabei fließt ein großer Teil der Gelder aus dem Zukunftsprogramm in die Sanierung der Realschule plus in Nachtsheim. Größte investive Maßnahme ist hier mit 1,2 Millionen Euro die Sanierung der Sportanlage. Nur unwesentlich günstiger, nämlich mit 0,8 Millionen Euro schlägt die energetische Sanierung der Schule zu Buche. Hier stehen einer energetischen Sanierung der Fassade auch eine Erneuerung der Heizungsanlage sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Plan.

Zusätzlich wird die Errichtung eines grünen Klassenzimmers mit 20.000 Euro zur Förderung vorgeschlagen. Außerdem soll die Sporthalle der Realschule zukünftig als kommunale Wärmeinsel dienen. Für diese Maßnahme werden rund 70.000 Euro veranschlagt.

Auch Digitalisierung der Verwaltung ist wichtig

All diese Maßnahmen lassen sich den Kapiteln I und II des Förderprogramms zuschreiben. Als zweiter Schwerpunkt ist in diesen Kapiteln die weitere Digitalisierung der Verwaltung vorgesehen. Kostenmäßig größter Punkt mit etwa 300.000 Euro dürfte das einzuführende Dokumentenmanagementsystem in der Verwaltung sein. Des Weiteren sollen eine digitale Informationsstele sowie ein digitales Leitsystem installiert werden. Photovoltaik und Ladeinfrastruktur im Bereich des Verwaltungsgebäudes der VG schlagen mit rund 200.000 Euro zu Buche.

Die geplanten Maßnahmen aus Kapitel III, das sich mit Wirtschaftsinfrastruktur beschäftigt, steht ebenfalls fast ganz unter digitalen Vorzeichen: Für die Fertigstellung der Ringerschließung Glasfaser in der Vordereifel sind 350.000 Euro angesetzt. Zudem soll der Zustand von Rad- und Wirtschaftswegen digital erfasst werden.