Verbandsgemeinde investiert in die Erweiterung und Modernisierung VG Vordereifel beschließt: Millionen für Kitas in Monreal und Nachtsheim 19.10.2024, 06:00 Uhr

i 1975 wurde die Kita in Monreal gebaut. Seitdem hat sich viel getan bei den Anforderungen an die Betreuung der Kleinsten. Deshalb wird das Gebäude jetzt modernisiert. VG Vordereifel/Lea Göbel. VG Vordereifel/Lea Göbel

Die Verbandsgemeinde Vordereifel investiert kräftig in die Betreuung der Kinder und hat dazu zwei Baumaßnahmen beschlossen. Die Kindertagesstätten in Monreal und in Nachtsheim werden für Millionenbeträge erweitert.

Innerhalb der Verbandsgemeinde Vordereifel gibt es zwölf Kindertagesstätten: in Baar, Boos, Ettringen, Kehrig, Kirchwald, Kottenheim, Langenfeld, Monreal, Nachtsheim, St. Johann, Virneburg und Weiler. Davon sind vier in Trägerschaft der Kirche, fünf in Trägerschaft der Ortsgemeinde und drei in Trägerschaft der Verbandsgemeinde – neben Monreal und Nachtsheim gehört Weiler dazu.

